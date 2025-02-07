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淡水天元宮三色櫻滿開！楓樹湖木蘭花、紫藤園接棒　花期一次看

▲福容大飯店,天元宮三色櫻,淡水福容溫泉大眾池。（圖／福容大飯店提供）

▲天元宮後山三色櫻已滿開，山頭被粉霧般花海點綴，浪漫不已。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

被譽為「全台最美寺廟櫻花」的淡水無極天元宮，目前後山三色櫻已滿開，山頭被粉霧般花海點綴，浪漫不已，吉野櫻預估3月中接棒綻放。不只櫻花，楓樹湖古道成片木蓮花及山茶花同樣引人入勝，而淡水「紫藤花園」則在3月20日開門見客。

▲福容大飯店,天元宮三色櫻,淡水福容溫泉大眾池。（圖／福容大飯店提供）

▲天元宮三色櫻花期已全盛開且近尾聲，賞花要快。
淡水天元宮是北台灣賞櫻名所，後山三色櫻花海搭配天壇建築，是每位旅人到此必拍的構圖，整片山頭布滿粉色、米色與桃紅不同品種櫻花，點綴天元宮的春意，甚至被《網路溫度計》列為台日韓十大賞櫻景點之一。另外，淡水還有滬尾櫻花大道、北投子生態步道及三芝三生步道等，皆有種植櫻花，不妨一道順遊。

▲福容大飯店,天元宮三色櫻,淡水福容溫泉大眾池。（圖／福容大飯店提供）

▲後山三色櫻花海搭配天壇建築，是每位旅人到此必拍的構圖。

新北市景觀處表示，天元宮三色櫻花期已全盛開且近尾聲，另外，天元宮天壇一帶的吉野櫻部分，當時有請櫻花專家前來健檢時表示，預計3月中下旬到清明前後會開花，主要取決於天候狀況。

▲ 體驗白居易詠頌之美 淡水楓樹湖賞粉紅嬌豔「木蓮花」。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼淡水楓樹湖「木蘭花」今年花期延後，預計2月下旬盛開。（資料照／新北市景觀處提供）

▲ 體驗白居易詠頌之美 淡水楓樹湖賞粉紅嬌豔「木蓮花」。（圖／新北市景觀處提供）
觀賞完櫻花，從天元宮約步行15分的楓樹湖古道，種植3000多株木蘭花，有「天上的蓮花」之稱的碩大花朵，將樹梢點綴得密密麻麻。淡水楓樹湖再生農園陳聰明表示，今年天氣冷的時間較晚，不過冷將不利於木蘭開花，預估今年慢三周，約在2月下旬至3月上旬迎來花期。陳聰明說，先由淡紫色木蘭花盛開，接著輪到淡粉色、紫紅色的花朵綻放，同時還有墨染櫻、山櫻花、八重櫻、茶花等。

▲淡水紫藤花園往年花況。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店））

▲淡水紫藤花園往年花況。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店））
另外，一年營業2周的「淡水紫藤花園」將在3月20日至4月3日開園。業者表示，為感謝民眾20年來的支持，2025年紫藤花季期間，購買園區蒸餾提煉的澳洲茶樹精油，即可免費入園。業者補充，預計準備8000罐，一罐是400元；園區門票為300至350元，等於半買半送，可以徜徉紫藤花隧道，感受農民辛勤照顧一年的結晶。

▲福容大飯店,天元宮三色櫻,淡水福容溫泉大眾池。（圖／福容大飯店提供）

▲福容飯店漁碼店推出「春遊淡水住房專案」，平日雙人成行6,499元起，3月底前入住免費升等海景房。（圖／福容大飯店提供）

打算玩兩天的民眾，位於漁人碼頭的福容飯店推出「春遊淡水住房專案」，平日雙人成行6,499元起，3月底前入住免費升等海景房，贈送下午茶、自行車租借、伴手禮抵用券等，也同步推出「溫泉一泊二食」平日雙人成行7,999元起。

▲新北市淡水滬尾藝文休閒園區將於2月8日舉辦「滬街樂元宵」活動，可現場DIY「創意彩繪燈籠」。（圖／滬尾藝文休閒園區提供）

▲淡水滬尾藝文休閒園區明（8日）舉辦「滬街樂元宵」活動，可現場DIY「創意彩繪燈籠」。（圖／滬尾藝文休閒園區提供）
而淡水滬尾藝文休閒園區將於明（8日）舉辦「滬街樂元宵」活動，現場準備一系列趣味體驗，採自由參加（但需自備燈籠），或至園區官網購買「創意彩繪燈籠」行程，現場親手繪製獨一無二的燈籠，費用每人300元，入住將捷金鬱金香酒店的房客可享優惠價200元，購買者可獲得摸彩券乙張。

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