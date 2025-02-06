韓國6大航空「行動電源禁放上方行李架」　規定一次看

▲釜山航空上月發生疑似因為行動電源過熱導致機艙內突然起火事件，最後造成7人受傷。（圖／路透）

記者蔡玟君／綜合報導

釜山航空日前發生疑似因行動電源過熱導致機艙內突然起火，全機176人緊急疏散，最後導致7人受傷。綜合韓國媒體報導，為了避免再次發生相關事件，包括釜山航空在內的6家韓國籍航空公司，陸續宣布禁止乘客將行動電源放在座位上方行李架，從即日起陸續實施，韓國國土交通部也計畫在4月公布航空安全新規範。

▲釜山航空祭出新規定。（圖／釜山航空提供）

「釜山航空」為減少發生火災風險，宣布2月7日起會在登機口確認每位旅客隨身行李中是否裝有電池，並貼上貼紙或標籤，只允許貼有標籤的隨身行李放在座位上方行李架。

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

「易斯達航空」則在官網公告最新攜帶行動電源登機的相關規定，含鋰電池的所有電子設備以及額外攜帶的行動電源，均不得放置於機艙行李置物櫃內，額外攜帶的電池請隨身攜帶，並務必採取短路防範措施。

所謂的「短路防範」措施為將每顆電池應單獨放置於獨立的密封夾鏈袋中，電源插孔及USB端口需貼上絕緣膠帶，並提醒旅客詳細了解隨身攜帶一般電子設備鋰電池的運輸規定，以維護飛行安全。

「德威航空」也進一步要求乘客使用透明夾鏈袋單獨包裝行動電源，或在電池端子與USB插口貼上絕緣膠帶，以防止短路與意外起火。

▲大韓航空。（圖／CFP）

「大韓航空」則要求旅客必須將行動電源放在座位前方椅袋內，並考慮在機內提供透明夾鏈袋，供乘客存放行動電源。

「韓亞航空」明確要求乘客不可以將行動電源放在座位上方行李架上，並會增加機艙內相關廣播次數，以提升旅客的安全意識。

▲濟州航空。（圖／記者蔡玟君攝）

「濟州航空」從即日起，在網路報到、機場自助報到機台新增「鋰電池攜帶規定」，乘客須在辦理登機手續時確認並同意以下條款才能登機：

1.行動電源及鋰電池須隨身攜帶並存放於可見之處。

2.禁止將行動電源置於機艙行李架內。

根據濟州航空規定，行動電源小於100Wh或2g以下，最多可攜帶5個，筆電、相機等內建鋰電池的電子設備則限帶15件；若超過100Wh但不超過160Wh，或超過2g但不超過8g，包括內建鋰電池的設備與行動電源，每人最多攜帶2個，超過160Wh或8g的鋰電池，禁止攜帶登機。

濟州航空也表示，會在登機閘口以韓文、英文、日文及中文進行廣播，並同步於官網、行動登機證及國內線紙本登機證上公告相關規定，以確保乘客知悉並遵守新規定。