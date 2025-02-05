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台南鹿耳門聖母廟煙火秀周六登場！500無人機+環景花火必看

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀是每年過年期間盛事，上圖為過去畫面。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全台最盛大的元宵煙火嘉年華「2025台南鹿耳門聖母廟煙火秀」將於本周六（8日）登場，今年廟方首次加入500台無人機演出，結合啟炮儀式，以媽祖降下祝福的畫面啟動，還有360度環廟煙火秀，以下就整理今年活動亮點、時間，想拍的民眾可別錯過。

▲▼台南土城鹿耳門聖母廟煙火秀。（圖／翻攝自台南正統鹿耳門聖母廟臉書專頁）

▲台南土城鹿耳門聖母廟煙火秀流程。（圖／翻攝自台南正統鹿耳門聖母廟臉書專頁

台南土城鹿耳門聖母廟每年元宵前後舉辦的「新春花火迎春牛」已成為當地代表節慶活動，白天進行春牛繞境、藝文表演、迓春牛踩街遊行外，最受矚目的就是華麗盛大的煙火秀。

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／台南土城正統鹿耳門聖母廟提供，大雄空拍攝影）

▲每年台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀都熱鬧非凡。（圖／台南土城正統鹿耳門聖母廟提供，大雄空拍攝影）

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

▲每場煙火都獨具巧思。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

今年煙火秀從2月6日晚上8點起登場，並分為三階段施放。此次活動首次加入500台無人機演出，結合啟炮儀式，以媽祖降下祝福的畫面啟動，從晚上8點5分起，以「祥蛇獻瑞．瑞氣盈門」為主題，施放長達15分鐘的高空煙火秀，8點50分為第二階段煙火秀，主題為「蛇來運轉．展翅高飛」，第三階段則在晚上9點40分施放，主題為「媽祖賜福．願平安」。

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今年錯過就要再等一年。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

民眾將可看到震撼橋體瀑布煙火、許願煙火、落葉煙火，以及衝擊視覺感官的360度環廟煙火秀，搭配聲光音樂效果與無人機演出，將台南夜空映照得璀璨絢爛；在當天晚上還有2場炸蜂炮，帶領民眾熱熱鬧鬧迎接新的一年到來。

關鍵字： 台南旅遊 台南土城鹿耳門聖母廟

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