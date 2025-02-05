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東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」即起免搶票也能入園　玩設施仍要抽卡

▲▼東京迪士尼夢幻泉鄉官網。（圖／翻攝自東京迪士尼網站）

▲東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」官網現在增加說明，開放所有遊客可以自由進出園內。（圖／翻攝自東京迪士尼海洋網站）

記者蔡玟君／綜合報導

東京迪士尼海洋宣布，最新園區「夢幻泉鄉」從即日起開放所有遊客自由進出，意即就算沒抽到遊樂設施的預約等候卡，一樣可以進入園內自由拍照、逛商店，但想要玩設施，仍需要抽免費的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA）。

「夢幻泉鄉」是迪士尼海洋在2024年開幕的第8座主題園區，園內共有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3主題、4個最新遊樂設施。

▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

▲東京迪士尼海洋最新的「夢幻泉鄉」，開幕後就成為最受歡迎的園區。（圖／©Disney）

開幕後最讓遊客詬病的，就是想要走進該園區除了需有東京迪士尼海洋入園門票外，還必須抽到遊樂設施的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA），才能進入夢幻泉鄉園區，造成更多人凌晨5、6點就到門口排隊，只為第一時間入園開啟APP搶票、取得入園資格，讓許多人抱怨超麻煩。

▲▼東京迪士尼海洋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲即日起只要有東京迪士尼海洋門票，就可以自由進出「夢幻泉鄉」園區拍照、購物。（圖／記者蔡玟君攝）

現在東京迪士尼海洋在官網增加說明，全面開放所有遊客可自由進出園區，即使不搭乘遊樂設施也能入園，但若想玩遊樂設施，仍必須抽免費的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA），同樣每日限量。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 關東旅遊 東京迪士尼海洋 夢幻泉鄉

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