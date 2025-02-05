推薦3家星級飯店Spa！享好萊塢明星待遇　加碼情人節1泊2食專案

▲萬豪旅享家揭曉旗下酒店最新SPA課程與住宿專案。（圖／萬豪旅享家提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

萬豪旅享家揭曉旗下酒店最新SPA課程與住宿專案，像是到北市唯一坐擁高空景觀的飯店，體驗好萊塢明星指定頂級SPA，或是到桃園大溪，入住全館僅四間的水療套房，還贈限量保養組。而北市另有2飯店祭出情人節一泊二食專案，與另一半共創甜蜜回憶。

▲台北萬豪酒店19樓的「SKY19 SPA」。



台北萬豪酒店 SKY19 SPA

佇立於台北萬豪酒店19樓的「SKY19 SPA」，為北市唯一坐擁高空景觀的飯店規格等級SPA，猶如一座城市中的秘境桃花源，是國際名人及好萊塢明星指定頂級SPA之選。

每間療程均可飽覽天際線美景，搭配溫暖可調式燈光、加大尺寸柔軟訂製床，以及隨心調整的紓壓音樂，讓人沉浸在五感饗宴。「SKY19 SPA」更配備完善的休憩設施，包括桑拿、淋浴，以及專屬的「茶軒」空間，供應新鮮冷壓果汁與每日手工製作的點心。



其中「島國之夢 Island of Dreams」課程長達150分鐘，以芳香暖足浴做為開端，選用富含礦物元素晶岩鹽為全身去角質，搭配英國皇室御用品牌NEOM的低溫芳香精油蠟燭，進行全身按摩。療程定價9,900元，凡入住酒店的旅客，於住宿期間憑房卡可享「SKY19 SPA」療程9折優惠。

▲台北六福萬怡酒店「BEING spa」。



台北六福萬怡 BEING spa

台北六福萬怡酒店坐落於南港車站四鐵共構，擁抱270度環繞綠意山景，攜手「BEING spa」，打造能俯瞰群山環繞、綠茵美景的芳療室，並以新銳藝術家為六福萬怡獨家繪製的藝術畫作妝點空間，創造恬靜的美好體驗。

台北六福萬怡酒店「BEING spa」推出全新課程「超能煥采美顏100分鐘」，以高效護理為肌膚補充所需能量，煥發肌膚光澤，打造暉光無瑕肌，定價6,200元，上市體驗優惠75折起，用健康美麗迎接嶄新蛇年。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「天夢芳療」。



桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 天夢芳療

大溪笠復威斯汀地處山嵐簇擁的悠然環境，遠離世俗塵囂，提供多項身心靈療癒設施及服務。其中，紓壓天堂「天夢芳療 Heavenly Spa by Westin」採用來自歐洲皇室頂級護膚品牌VALMONT，從臉部護理、肩頸紓緩到全身芳療都有，設施囊括三溫暖裸湯區、按摩池、排毒蒸氣室、塑身烤箱等。

「Westin x Valmont 蝶舞 SPA 套房輕旅行」限量住房專案，入住全館僅四間的水療套房，擁有私人半露天戶外區域與開放式溫泉按摩浴池，可體驗天夢芳療雙人高山能量芳療60分鐘，還可享用聯名午茶組，前10組入住加贈市價5,500元 Valmont 限量保養組，贈完為止，一泊一食每晚28,800元起，需另加服務費及稅金。

▲台北美福大飯店「星耀浪漫」情人節一泊二食住宿方案，每房13,999元起。（圖／台北美福大飯店提供）



台北美福大飯店

看準情人節商機，北市就有兩家飯店祭出應景專案。台北美福大飯店推出「星耀浪漫」一泊二食住宿專案，每房13,999元，預訂可享房型升等至原價21,945元的21坪菁英客房，晚間至GMT 義大利餐廳享用「星夜饗愛」 情人套餐，贈法國水蜜桃氣泡酒，翌日到彩匯自助餐廳享用異國風味早餐。

此外，每房贈送義大利香氛品牌 Scent Company 的香氛禮物卡，優雅的茉莉與紫羅蘭等花香，為假期染上愉悅氣息。住宿期間還可享受三溫暖及健身中心等設施。

▲台北喜來登「愛你愛我」一泊二食每晚19,999元+15.5%起。（圖／台北喜來登提供）



台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店則推出「愛你愛我」一泊二食住宿專案，雙人入住每晚19,999元+15.5%起，包含約會餐廳「安東廳」雙人海陸套餐（價值8,680元），內含「美國頂級肋眼牛排16oz．緬因州活龍蝦」等8道式燭光晚餐，還有五星管家精心布置浪漫套房、專屬刺繡毛巾、迎賓馬卡龍與精選酒品，在微醺中與摯愛共度難忘夜晚。

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