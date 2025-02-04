補班日餐飲優惠！炭烤豬肋排買一送一　炸雞第2件半價

▲TGI FRIDAYS補班日推出炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

農曆年假剛結束，這周六（8日）還要補班，讓人提不起勁？餐飲業紛紛推出優惠來幫大家打氣，除了美式餐廳祭出豬肋排買一送一，涮乃葉、武蔵野森珈琲還供應平日特選午餐，讓上班族好好慰勞自己。

TGI FRIDAYS

炭烤豬肋排是TGI FRIDAYS最經典的招牌菜色，將整塊鮮嫩豬肋排塗上蘋果烤肉醬，再以慢火烘烤，一口咬下散發層層肉香。2月8日出示活動畫面，即能享有買一送一，每桌每次最多買二送二。

▲德州鮮切牛排補班日祭出12盎司肋眼牛排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

Texas Roadhouse德州鮮切牛排

德州鮮切牛排選用的美國USDA Choice等級牛肉，在低溫運送途中同時進行濕式熟成，再以純手工方式低溫處理，完美保留熟成的新鮮美味，針對老饕們對牛肉喜好的不同，也有自選牛排服務。補班日全台門市推出12盎司肋眼牛排買一送一，只要出示活動畫面即享優惠。

▲2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，第2位享半價優惠。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

敘日全日餐廳

敘日全日餐廳於2月3日至2月28日推出開工優惠「新春一路發活動」，只要2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免。

▲bb.q CHICKEN帶骨炸雞限定2天第2件半價。（圖／業者提供）

bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN在補班日起連2天祭出「調味帶骨炸雞第2件半價」優惠，特價只要175元，且開放蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉共4種口味任選，內用、外帶皆享優惠，提醒活動不適用於外送平台、APP及外送。