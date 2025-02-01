屏東「台灣祭」4月登場　周春米PO照推恆春：我比鵝鑾鼻燈塔還高耶　

▲周春米PO照推觀光：我比鵝鑾鼻燈塔還高耶。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

農曆春節假期，屏東縣長周春米推廣恆春半島旅遊不遺餘力。大年初四，周春米在自己的臉書上PO出一張在鵝鸞鼻燈塔前的照片，除了附上「我比鵝鑾鼻燈塔還高耶」的文字說明，她還在留言區放上多張照片，並標註「天氣太好了」，宛如上演《我在墾丁天氣晴》的組圖也逗樂不少網友留言回應。

周春米表示，利用春節假期，她在大年初三一早前往車城福安宮祈福，為鄉親奉茶，然後到看海美術館「落山風藝術季」，在海口村與巨型軟雕塑「女孩與貓」喝咖啡。

對於大年初四周又跑到鵝鑾鼻燈塔，周春米也表示，興建於1881年的鵝鑾鼻燈塔，是台灣本島最南的燈塔，塔高21.4公尺，有「東亞之光」美譽。在燈塔前拍照，鏡頭因錯位關係看起來比燈塔高，所以她在個人臉書發文的文字特別寫著：「我比鵝鑾鼻燈塔還高耶」，搭配在陽光下做瑜珈、吹海風的照片，感覺超愜意。

「恆春半島是全國最溫暖的避寒勝地。」周春米強調，恆春半島的冬季雖然有落山風，但陽光溫暖海水湛藍，氣溫超過20度，「來這裡曬陽光尚對時」，而且恆春有山、有海、有沙灘、有星空，歡迎全國好朋友到恆春半島走春。

屏東縣政府傳播暨國際事務處也表示，恆春半島四季怡人，不同年齡及族群在這裡都可以找到適合的玩法，縣府也規劃了不同主題的活動吸引遊客，春節過後即將登場的就是「台灣祭」，今年台灣祭邁入第五年，除了4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區開唱外，並將提前於228連假舉辦行前派對，邀請玖壹壹、溫蒂漫步、高爾宣、固定客及南方大唱20強等，兩天30組以上的團體聯合大匯演，遊客們屆時如果想要到墾丁衝一波，要儘早提前訂房、訂車票。