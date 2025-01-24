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2025台北燈節啟動！祈福燈林、開運光廊亮燈　「湯圓」六小福超萌

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025台北燈節」今啟動，中華路上的城市光廊即日起點燈。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

在「2025台北燈節」2月2日正式開展前，今（24日）觀傳局率先點亮6條城市光廊！西本願寺有燈籠滿布的「祈福燈林」、「開運光廊」燈組可供美拍，待正式亮燈後，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區。

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，徜徉其中感受濃厚年味。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，策展人劉治良表示，充滿節慶氛圍的「祈福燈林」廊道，2月2日燈節開展後，民眾可以在祈福卡上寫下心願，並掛於燈籠上，為新年祈福。

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲送福燈組「六小福」以元宵湯圓為外型，分別象徵「財」、「旺」、「滿」、「吉」、「富」、「福」。（圖／記者彭懷玉攝）

而送福燈組「六小福」，則以吉祥福氣的元宵湯圓為外型，分別象徵「財」、「旺」、「滿」、「吉」、「富」、「福」，從2月2日至16日期間，將於晚間隨機現身展區周邊及商圈，與民眾近距離互動。

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲捷運西門站一號出口旁的「祥蛇迎春」以福袋為設計概念，會升降移動、轉頭。（圖／記者彭懷玉攝）

今日點燈的眾多燈組中，除了中華路上的城市光廊之外，捷運西門站一號出口旁的「祥蛇迎春」也十分吸睛，這座會動的燈飾，以福袋為設計概念，喜氣白蛇表情逗趣，會從福袋中竄出、左右轉頭；「白蛇傳」則致敬民國十年落成的「艋舺戲院」，賞燈之餘也能了解地方文史，並穿梭於場景中，成為景中人。

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「白蛇傳」則是致敬民國十年落成的「艋舺戲院」，賞燈之餘也能了解地方文史。（圖／記者彭懷玉攝）

觀傳局局長王秋冬表示，透過城市光廊先行點燈，民眾可以趁春節前來感受台北年味，去年台北燈節吸引574萬人次，期望今年能再突破，讓國內外旅客看見台北的美好。

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀傳局局長王秋冬表示，透過城市光廊先行點燈，民眾可以趁春節前來感受台北年味。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲出了捷運西門站，可以沿著中華路一直逛到西本願寺，欣賞各種燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

今年台北燈節範圍從捷運西門站起，行經中華路、西本願寺，延伸至捷運北門站周邊，13公尺高的主燈「福蛇豆豆」位於中山堂，逾60座燈飾中融合傳統與現代元素，展現台北西區的獨特風貌。

2025台北燈節蛇來運轉
城市光廊：1/24-2/16
展期：2/2-2/16
每日亮燈時間：17:00-22:00
主燈展演時間：18:00-22:00 每半小時展演1次

關鍵字： 台北市旅遊 西門町 台北燈節 2025台北燈節 蛇來運轉 北門站 西門站 元宵燈節

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