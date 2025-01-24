此生必去！日本最美景點「元乃隅神社」　走進海崖上的鳥居隧道

▲位於山口縣的「元乃隅神社」被CNN選為「日本最美31處景點」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

到日本玩許多人都會安排參拜神社，不少獨具特色的神社與寺院更成為當地代表景點。例如位於山口縣的「元乃隅神社」，就擁有沿著海崖而建的紅色鳥居隧道景觀，成為當地最著名的景點，更曾被CNN選為「日本最美31處景點」之一。

▲從制高點可看到綿延鳥居與海景相映。（圖／記者蔡玟君攝）

▲這裡還有「日本最難投的賽錢箱」，據說成功丟入就能心想事成。（圖／記者蔡玟君攝）

元乃隅神社臨海而建，站在制高點俯瞰，可看到123座火紅色鳥居延著懸崖而建，與蔚藍遼闊海景相映，絕美風景讓人難忘。神社創建於1955年，據傳一位漁業業者受到白狐托夢而建，因此神社以祈求商業繁盛、航海平安、良緣最為靈驗，這裡更設有「日本最難投的賽錢箱」，據傳只要將零錢丟進設於離地約4公尺高的箱中就能心想事成，吸引許多人來挑戰。

▲走進鳥居隧道是來到神社一定要體驗的事。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從這裡還可以看「龍宮潮吹」奇景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲元乃隅神社也是推薦欣賞夕陽的地方。（圖／記者蔡玟君攝）

參拜之餘，也推薦旅客穿過鳥居隧道來到最靠近海岸的懸崖處，看經波浪拍打海蝕洞時，海水向上噴出的「龍宮潮吹」奇景；神社也是欣賞夕陽最推薦之地，當陽光穿透雲層，宛如為海岸線灑上一層金粉，讓人難忘。

▲多次成為廣告取景地的角島大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

若想收集更多日本絕景，距離神社約40分鐘車程的「角島大橋」推薦也排入行程中。角島大橋於2000年完工，全長約1.78公里，曾一度是日本最長不收過路費的陸橋，站在岸邊看明媚陽光下波光粼粼的蔚藍大海與橋樑風景，耳邊是波浪拍打聲，療癒景象讓人流連忘返，更曾多次成為汽車廣告取景地。

▲不同視角的觀景台可以捕捉角島大橋與海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼一旁還有公園、海水浴場、伴手禮專賣店。（圖／記者蔡玟君攝）

角島大橋周邊設有停車場、伴手禮專賣店，還有海岸公園與觀景台，讓旅客能透過不同高度視角捕捉橋樑風光，欣賞橋樑為保護環境、刻意繞過位於中間的鳩島而形成的優美弧線。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）