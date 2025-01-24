ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

此生必去！日本最美景點「元乃隅神社」　走進海崖上的鳥居隧道

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於山口縣的「元乃隅神社」被CNN選為「日本最美31處景點」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

到日本玩許多人都會安排參拜神社，不少獨具特色的神社與寺院更成為當地代表景點。例如位於山口縣的「元乃隅神社」，就擁有沿著海崖而建的紅色鳥居隧道景觀，成為當地最著名的景點，更曾被CNN選為「日本最美31處景點」之一。

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從制高點可看到綿延鳥居與海景相映。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲這裡還有「日本最難投的賽錢箱」，據說成功丟入就能心想事成。（圖／記者蔡玟君攝）

元乃隅神社臨海而建，站在制高點俯瞰，可看到123座火紅色鳥居延著懸崖而建，與蔚藍遼闊海景相映，絕美風景讓人難忘。神社創建於1955年，據傳一位漁業業者受到白狐托夢而建，因此神社以祈求商業繁盛、航海平安、良緣最為靈驗，這裡更設有「日本最難投的賽錢箱」，據傳只要將零錢丟進設於離地約4公尺高的箱中就能心想事成，吸引許多人來挑戰。

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲走進鳥居隧道是來到神社一定要體驗的事。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從這裡還可以看「龍宮潮吹」奇景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本元乃隅神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲元乃隅神社也是推薦欣賞夕陽的地方。（圖／記者蔡玟君攝）

參拜之餘，也推薦旅客穿過鳥居隧道來到最靠近海岸的懸崖處，看經波浪拍打海蝕洞時，海水向上噴出的「龍宮潮吹」奇景；神社也是欣賞夕陽最推薦之地，當陽光穿透雲層，宛如為海岸線灑上一層金粉，讓人難忘。

▲▼日本山口縣角島大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多次成為廣告取景地的角島大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

若想收集更多日本絕景，距離神社約40分鐘車程的「角島大橋」推薦也排入行程中。角島大橋於2000年完工，全長約1.78公里，曾一度是日本最長不收過路費的陸橋，站在岸邊看明媚陽光下波光粼粼的蔚藍大海與橋樑風景，耳邊是波浪拍打聲，療癒景象讓人流連忘返，更曾多次成為汽車廣告取景地。

▲▼日本山口縣角島大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不同視角的觀景台可以捕捉角島大橋與海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本山口縣角島大橋旁海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼一旁還有公園、海水浴場、伴手禮專賣店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本山口縣角島大橋伴手禮店。（圖／記者蔡玟君攝）

角島大橋周邊設有停車場、伴手禮專賣店，還有海岸公園與觀景台，讓旅客能透過不同高度視角捕捉橋樑風光，欣賞橋樑為保護環境、刻意繞過位於中間的鳩島而形成的優美弧線。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本中國旅遊 山口縣 山口旅遊 元乃隅神社 角島大橋 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

推薦閱讀

日本最美景點　走進海崖上的鳥居隧道

日本最美景點　走進海崖上的鳥居隧道

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

台北燈節6條光廊點燈！六小福超萌

台北燈節6條光廊點燈！六小福超萌

過年開逛！高雄百貨親子放電抽大獎

過年開逛！高雄百貨親子放電抽大獎

王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理

王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理

21風味館4款新套餐下殺61折起

21風味館4款新套餐下殺61折起

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

龍潭坐落靜謐田野間的花園咖啡廳

龍潭坐落靜謐田野間的花園咖啡廳

最快2月起掃碼就能搭「HARUKA」關空列車

最快2月起掃碼就能搭「HARUKA」關空列車

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

南港LaLaport第一波餐飲品牌曝光

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

快拍！大溪落羽松大道已達最美狀態

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

松江南京40年「手工現做斤餅」超Q彈

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

淡水天元宮夜櫻點燈時間、交通一次看

熱門行程

(1/24 17:50 ~2/4 17:49)迎接新年 感受光影祝福 北港燈會 耀眼啟航

新春來北港，點亮祝福！2025北港燈會穿越歷史與光影的璀璨交融，感受媽祖守護的溫暖力量

最新新聞更多

日本最美景點　走進海崖上的鳥居隧道

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

台北燈節6條光廊點燈！六小福超萌

過年開逛！高雄百貨親子放電抽大獎

王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理

21風味館4款新套餐下殺61折起

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366