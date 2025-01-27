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小龍年遊大龍門　賞景祈福親子行

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲石門水庫遊艇。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局

迎接小龍年九天新春假期，帶著家人一同遊桃園，展開「小龍年遊大龍門」的精彩旅程！漫步於歷史悠久的大溪老街，感受懷舊氛圍，品嚐大溪豆干及各式在地特色美食；再前往大溪木藝生態博物館，探索木藝文化與手作樂趣，讓文化與手作融入假期回憶。接著造訪鄰近的石門水庫，欣賞櫻花綻放的迷人景致，搭遊艇環湖，享受湖光山色的寧靜之美。再深入龍潭三坑老街，品味傳統小吃，體驗懷舊風情，最後到臨近龍潭大池的龍元宮及南天宮祈福新年平安順遂。

串連大溪、龍潭及石門的大龍門觀光廊帶，擁有豐富的自然景致及承載著世代傳承的文化精髓，包括月眉人工濕地生態公園、山豬湖親水生態園區、三坑自然生態公園、龍潭大池、打鐵寮古道、石門山步道、石門水庫、阿姆坪薑母島、大溪老街、大溪木藝生態博物館、慈湖園區、三坑老街、臺灣客家茶文化館、客家文化館、小人國等受歡迎之景點，在新春期間推薦大家來走走逛逛。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲薑母島眺望遠山。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲月眉人工濕地生態公園。

櫻紅梅白交織，新春賞自然交響曲
落羽松緋紅、梅花與櫻花相繼綻放的這個美好季節，為這座城市披上繽紛的色彩。在月眉人工濕地生態公園，落羽松林倒映在水面，宛如一幅水彩畫。石門水庫梅花與櫻花伴著湖光山色，漫步其間，詩情畫意的景致猶如融入一幅畫中，乘上游水庫之遊艇，山景、水景映入眼簾，至薑母島眺望遠山，享受片刻的寧靜，更是絕佳的放鬆方式。

除了(大龍門)石門水庫的梅花、櫻花林，若想沉浸在櫻花雨的浪漫情懷，北橫沿途的櫻花林是不容錯過的美景，也是賞櫻愛好者的熱門去處，別忘了跟著「2025北橫櫻花漫步地圖」賞櫻踏青。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲石門水庫梅花。

角板山行館：位於復興區的角板山行館，園區內種植多種櫻花品種，每逢花季，櫻花盛開，景色迷人。此外，園區內的戰備隧道、雕塑公園等景點，也值得一遊。

東眼山國家森林遊樂區：這裡擁有豐富的自然生態，每年春季，園區內的櫻花盛開，與周圍的森林景觀相映成趣，適合喜愛自然的遊客前來賞花健行。

中巴陵櫻木花道：位於北橫公路沿線的中巴陵地區，櫻木花道兩旁種滿櫻花樹，每年春天，櫻花盛開，形成浪漫的花道景觀，吸引許多遊客前來拍照留念。

比亞外部落：這個部落位於北橫公路36公里處，每年春季，部落周邊的櫻花盛開，與傳統的泰雅族文化相結合，提供獨特的賞櫻體驗。

拉拉山恩愛農場：位於拉拉山的恩愛農場，種植大片櫻花樹，如富士櫻和千島櫻，每年2月中旬至3月初盛開，形成壯觀的櫻花海，是賞櫻的絕佳去處。

※造訪桃園絕美櫻花林
桃園區：虎頭山公園及南崁溪畔的檜稽河濱公園。
龜山區：壽山巖觀音寺、元德寶宮及長庚養生村。
中壢區：莒光公園、中央大學及聖德路櫻花小徑。
楊梅區：秀才登山步道及回善寺。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲拉拉山恩愛農場。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲虎頭山公園櫻花林。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲聖德路櫻花小徑。

古道幽徑綠意，新春登高步道行
大溪、龍潭有多條銜接復興山區，在歷史上是重要的轉運站，昔日用來運送貨物的古道現在成為民眾踏青的步道，尤其古道的綠意昂然及樸實地景，更讓人心曠神怡，大龍門有多條登山步道，包括：打鐵寮古道探訪百年糯米橋、百吉林蔭步道揭開後慈湖神秘面紗，龍潭石門山及溪洲山步道登高小百嶽遠眺石門水庫等。

打鐵寮古道：是一百多年以前復興區和三峽山區通往大溪街上的要道，當時古道上有一家專門打鐵的人家，因為所製作的農具（鋤頭、砍刀等）相當不錯，山區居民在回程的途中，往往會在此購買農作或打獵所需之鐵器，所以這條古道就被稱作「打鐵寮古道」。古道沿溪畔修築，建造時就地取材，遇山鑿石築成石板階梯、取溪中鵝卵石鋪成步道；途中太平橋、濟安橋及東興橋等3座古橋，古橋各具特色，小巧雅致，古意盎然。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲百吉林蔭步道。

百吉林蔭步道：早在百吉隧道修築之前，大溪通往角板山、巴陵等復興山區大多是經由百吉步道(舊名石龜坑古道)，從清代到日據時期一直以來都是交通重要幹道。步道全長約2.8公里，沿途綠蔭覆蓋，景色宜人，步道平緩、舒適、全程林蔭，就連老人家、小朋友或是輪椅族都能輕鬆行走，一路踏青，享受芬多精。

石門山步道：海拔551公尺的石門山是桃園市4座小百岳中最矮的一座，但其步道沿途景色卻是變化多端與趣味橫生。石門山步道不僅自然風光優美，還坐擁石門水庫壯麗美景、及龍潭、大溪街景，還有機會見到台北101。

溪洲山步道：溪洲山步道舊稱福山巖登山步道，位於石門水庫旁，是座具挑戰性的郊山，溪洲山三角點，能欣賞石門水庫的壯闊及俯瞰龍潭、大溪、台北。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲石門山步道。

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▲溪洲山眺望石門水庫。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲龍元宮。

祈福許願迎祥年，廟宇祈福迎好神
過年是台灣人迎春開運的日子，大龍門旅遊帶有許多百年或特色廟宇，元宵迎財神必訪的龍潭「龍元宮」、大溪大禧的「大溪普濟堂」武財神關聖帝君、大溪百年觀音寺「蓮座山觀音寺」及「月眉山觀音寺」、兩百多年歴史主祀天上聖母的「大溪三層福安宮」、位在北區水資源局大草坪榕樹下的土地公廟「十一份集福宮」，搭乘遊艇方能抵達薑母島的土地公廟「鎮安宮」等，新春前往廟宇祈福，是走春最重要的行程之一。

此外「大龍門旅遊帶」內的廟宇不只是在地民眾的信仰重心，更是桃園的文化瑰寶，因此我們特別設計了五尊神明的「大龍門好神」公仔，分別為關聖帝君、神農大帝、天上聖母、觀世音菩薩及土地公，再加上一款隱藏版，只要透桃園市民卡，並依活動辦法進行集章，就可以兌換限量的「大龍門好神」公仔。

小龍年,過年,新春,農曆新年,桃園,大溪,龍潭,石門,大龍門（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲大溪普濟堂。

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▲蓮座山觀音寺。

涵蓋大溪、龍潭、石門地區的好山好水，「大龍門旅遊帶」內有著豐富的旅遊景點，這次的集章兌換「大龍門好神」公仔活動，聯動了週邊25處精選景點及5間代表性廟宇，只要透過桃園市民卡在一處景點、一間廟宇各掃描一次QR code，就能兌換一個「大龍門好神」公仔，並於對應的宮廟進行兌換，活動相關資訊請關注「樂遊桃園」FB粉絲專頁。

除了前往「大龍門旅遊帶」之廟宇祈福，今年市長也將在新春期間前往桃園各大宮廟拜拜祈福並發放小龍年「金元寶」造型福袋給參香的民眾，期許新的一年大家福滿盈、財富進，邀請朋友們春節期間到各廟宇走春，將有機會可以領到新春福袋，一起沾沾福氣與喜氣，相關行程請關注桃園市政府網站。

小龍年動手玩藝術，大龍門文化更生動
春節期間邀請大家至「大龍門旅遊帶」旅遊，結合蛇（小龍）年與大龍門觀光，規劃「小龍年遊大龍門」活動，並特別製作限定「非來BOOK立體摺頁」，讓大家走春祈福更增樂趣！「非來BOOK立體摺頁」由知名摺紙藝術家洪新富及插畫家蕭民遠老師親手操刀，結合大龍門意象設計，將在地的觀光景點及文化元素躍然紙上。

春節期間（初一初五）於大龍門沿線大溪老城區、北橫及慈湖遊客中心，康莊及大北坑休區遊客中心，以及大溪木藝生態博物館、客家文化館、臺灣客家茶文化館、龍潭大池、11份觀光文化園區等地發送，各地點每日150份限量發送，現場有導覽人員現場教學製作，一邊做一邊介紹在地的特色及文化，讓你更深入了解大龍門的美景，活動相關資訊請關注「樂遊桃園」FB粉絲專頁。

這趟結合自然、文化與祈福的大龍門旅程，讓春節假期更具意義，為新的一年留下難忘的美好回憶！

新春歡樂遊桃園，打卡抽獎掀起幸福樂章
「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動即將接近尾聲囉，抽獎活動延長至114年3月2日，活動分為：【戲水區溫泉獎】、【北橫大龍門旅宿獎】及【北橫大龍門加碼抽】，獎項非常豐富，包含電動機車、65吋電視、iPhone等，還不快來試試手氣，前往北橫賞花時，不妨順遊一下北橫沿途景點，享受山林間的美景，冷颼颼的寒冬最適合前往羅浮溫泉泡湯，位於北橫公路上的羅浮溫泉，屬優質的碳酸氫鹽泉(俗稱美人湯)，羅浮溫泉區設有免費的泡腳池和收費制的大眾溫泉湯池，所在地理位置極佳，可以一邊泡著暖呼呼的溫泉，一邊欣賞清幽的山景。

年節氣氛濃厚的大溪老街，延續「2024 大溪豆干節-大溪探店集章」活動，為鼓勵大家走進大溪看見老街之美、豆食文化之外，還能穿梭散步在大溪街道或社區角落，有木器行、茶坊、文創品牌商店、藝文館、旅店、老建築等，活動規劃大溪探店集章活動，讓旅客放慢腳步，好好品味大溪豐富的在地文史，集章分為數位打卡集章與消費紙本集章兩種方式，3月20日前到大溪合作店家參與探店雙軌集章活動，還可以「打卡抽禮卷、消費抽機票」，過年期間提醒聽眾朋友們趕快把握到大溪吃吃喝喝抽大獎！

日間探索桃園美景，夜晚沉醉燈會光影
2025年台灣燈會將於2月12日至2月23日在桃園盛大展開，以「光聚千塘串桃園」為主題，結合桃園的國際機場形象、豐富的觀光資源和多元文化，展現出桃園作為「國門之都」與「科技之城」的獨特魅力。

本次燈會位於桃園高鐵站前廣場及桃園機場捷運A19桃園體育園區站周邊，設有兩大展區：「主燈展演場（A18展區）」及「光的遊戲場」（A19展區），總占地達25公頃。A18展區以主燈「無限樂園」和副燈「航向守護」及「福耀蛟龍」為亮點，並規劃六大燈區，展現科技創新與永續發展等不同主題，帶來傳統與現代融合的燈光藝術。A19展區以光的遊戲場為題主打親子互動及沉浸式燈光體驗，包括「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」及「福光滿意讚」等五大主題，展現出桃園年輕活力和多樣創意，營造出活力十足的氛圍，並且延續桃園自2024年辦理燈會轉型側重的互動體驗模式。

本次活動除了2大展區外，響應燈區為桃園市各行政區為了配合2025台灣燈會，增添節慶氣氛，於各行政區內辦理元宵特色燈區，並結合各區年度既有元宵特色活動擴大辦理，於觀光旅遊景點、特色公園及交通節點進行燈組佈置，融合各區不同的風貌，將族群、科技、親子、藝文、運動及生態環境做為策劃理念，在元宵期間點亮整個桃園，並邀請全國民眾除了欣賞兩大展區外，還能到桃園各區造訪一同賞燈。

關鍵字： 小龍年 過年 新春 農曆新年 桃園 大溪 龍潭 石門 大龍門

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