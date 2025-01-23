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湳洋鍋物推春節優惠「波士頓龍蝦5折」　漢來美食刮8888元抵用金

▲新春優惠！湳洋鍋物波士頓龍蝦5折。（圖／業者提供）

▲新春優惠！湳洋鍋物波士頓龍蝦5折優惠。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

位在高雄美術館的「湳洋鍋物」推出春節專屬優惠活動，即日起至2月28日，波士頓龍蝦內用5折優惠。此外，每周一品牌會員日都有優惠，澳洲M9和牛＋極上雪花、西班牙伊比利霜降松阪豬及美國1855 Choice牛板腱買一送一。

位於高雄美術館附近的湳洋鍋物，是黑浮國際餐飲集團旗下品牌，去年11月底曾因為集團財務困境而暫停營業，後於12月中旬復業。該餐廳主打南洋風味湯底，招牌「湳洋冬蔭龍蝦鍋」以泰國經典冬蔭功湯頭為基底，調整僅用蝦頭來熬煮的作法，改採用整隻鮮活波士頓龍蝦加入燉煮，饕客在品嚐完龍蝦肉之後，龍蝦頭繼續在湯鍋裡熬煮，帶來深厚的海鮮風味。

▲湳洋鍋物招牌是「湳洋冬蔭龍蝦鍋」。（圖／記者黃士原攝）

迎接即將到來的春節，湳洋鍋物也推出限時優惠，即日起至2月28日，波士頓龍蝦內用5折。同時，自1月20日開始推出「每周一品牌會員日肉品買一送一」，品項包括澳洲M9和牛＋極上雪花、西班牙伊比利霜降松阪豬及美國1855 Choice牛板腱。

▲「來美食APP」春節期間推出淘金刮刮樂，最高可刮中8888元餐飲抵用金。（圖／漢來美食提供））

▲「來美食APP」春節期間推出淘金刮刮樂，最高可刮中8888元餐飲抵用金。（圖／漢來美食提供）

另外，迎接金蛇年，漢來美食集團旗下各品牌除了有多樣化團圓年菜、新春禮盒外，小年夜至大年初五推出「蛇來運轉 淘金刮刮樂」，活動期間至旗下任一品牌餐廳用餐，並加入來美食APP會員，消費集點單筆滿1688元以上，即可參加刮刮樂遊戲，最高可刮中8888元餐飲抵用金。

關鍵字： 美食雲 新春優惠 美食優惠 過年

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