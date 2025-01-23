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台東知本老爺大改裝延期！2／16恢復營運　入住免費參加小旅行

▲▼台東知本老爺酒店。（圖／老爺酒店集團提供）

▲台東知本老爺酒店。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東知本老爺酒店宣布，原訂於今年2月啟動休館改裝工程延期。業者表示，鑑於發包作業程序調整及設計變更等因素，工期擬延至2026年3月，具體動工日期將另行公告於官網。但2月中旬將有6天全館暫停營業不對外開放，並於2月16日正式恢復營運。

▲▼台東知本老爺。（圖／老爺酒店集團提供）

▲台東知本老爺客房示意圖。

台東知本老爺表示，雖然休館改裝工程延期至2026年，但從2月10日至15日期間將全館暫停營業、不對外開放，進行戶外場域整理，並於2月16日起正式恢復營運，從即日起開放訂房。

業者也推出全新住房專案與主題活動，如廣受好評的台東在地小旅行，就規劃「單車小旅行」、「遇見水豚君」、「知識之旅」等，房客可免費參加，騎乘電輔車慢遊鯉魚山、鐵路藝術廊道及台東糖廠，或到人氣打卡景點L行旅-秘密花園與草泥馬、水豚君等動物互動。

▲▼台東寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

▲台東最新日式建築旅宿「寶桑町屋」。（圖／雲品國際提供，下同）

而雲品國際承租位於台東的「台東市北町日式建築宿舍群」，打造成獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，將於2月15日起正式營業，即日起開放預訂。

台東市昔日被阿美族稱為「寶桑」，意指「一片一望無際，適合居住耕作的地方」，日治時期將市中心改稱「寶町」。以此為脈絡，雲品國際承租佔地2.1公頃的「台東市北町日式建築宿舍群」後，將舊地名作為旅宿名稱，並在園區內規劃7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館。

▲▼台東寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

▲園區內有獨棟日式町屋。

獨棟的日式町屋有雙人、4人、6人及至多10人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有廣達120坪以上的住宿體驗空間，每晚1萬5000元起，開幕期間則推出包棟町屋，雙人入住4888元+15.5%，每加一人則為800元、12歲以下兒童免收費。開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，雲品特別加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務。

而文創青年旅館則設有10間雅房客房，包括9間單床房與1間雙床房，衛浴空間為共同使用的形式，但保留獨立雅房的設計，讓入住青旅時更具隱私性，並規劃自在勾懸掛鐵壺的迎賓茶席。青旅每人入住定價自2500元起，開幕期間每人788+15.5%元。

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