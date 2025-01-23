過年玩高雄義大6歲以下只要1元　姓名「史內克」中任1字門票288元

▲高雄義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

記者蔡玟君／綜合報導

過年走春最適合的親子活動就是到樂園玩！高雄義大遊樂世界從1月25日起至2月2日推出限時優惠，6歲以下玩樂園只要1元，名字有指定字也只要288元。

高雄義大遊樂世界過年期間推出限時優惠，6歲以下小朋友憑身分證件門票只要1元。此外，生肖屬蛇，或姓名有「史、內、克」任一字，門票都只要288元。

樂園也提供最新設施「天生好手 六合一互動遊戲」，6項闖關活動，包括全壘打大賽、棒球九宮格、小紅帽打大野狼、愛麗絲夢遊仙境、龜兔相撲、糖果屋消消樂等，多項闖關活動，不只刺激，更能促進家庭感情升溫，六道關卡，帶給大家前所未有的遊玩體驗。

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

迎接春節假期，花蓮遠雄海洋公園宣布攜手16家花蓮在地飯店業者，推出多種優惠，只要入住指定飯店，就能享「一票玩2天」。此外，即日起至3月2日為止，只要是12歲以下兒童，憑身分證件都可免費入園，需搭配一位同行者購票入園。

遠雄海洋公園表示，從即日起至2月9日為止，只要入住遠雄悅來大飯店、 悅樂旅店(花蓮中福館) 、 成旅晶贊飯店(花蓮假期館) 、米棧度假莊園 、 玫瑰香榭飯店 、 花蓮力麗華美達安可酒店 、 花蓮阿思瑪麗景大飯店 、 花蓮香城大飯店 、 花蓮富野渡假酒店 、 捷絲旅(花蓮中正館) 、 勤天商旅 、 福容大飯店(花蓮) 、 藍天麗池飯店 、 麗格休閒飯店 、 麗軒國際飯店 、 麗翔酒店等，並預訂「住宿加海洋公園」專案，就能隔日免費再玩一天。

此外，即日起至3月2日為止，只要是12歲以下兒童，憑身分證件都可免費入園，需搭配一位同行者購票入園；而從1月25日起至2月12日為止，只要生肖屬蛇，也可享免費入園優惠。