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中埔16座老穀倉活化轉型農創園區　變身市集精選10店鋪迎新春

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔穀倉農創園區位於阿里山山腳下，裡面有星巴克、餐廳及市集，童趣館。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔穀倉農創園區占地3300多坪，有16座老穀倉活化轉型成農創園區，經園區第一階段整修完成，並集結眾品牌「共禾市集」、「童趣+」親子同樂、「綠廊道」網美風牽牛花廊道、「穀語樓」農會博茶特展、「23.5咖啡公路」、「茶香驛站」展及穀倉美術館邀請中埔新銳藝術家邱科澄「神遊穀倉」創作展、「耕食堂」特色美食快閃、加上原有的「穰穰直賣所」、星巴克，展現園區新風貌，於過年期間全面開放，還規劃市集及各種表演活動，歡迎大家來走春。

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔穀倉農創園區將其一穀倉打造市集精選１０家店鋪，跟其他改造過的穀倉串聯，過年期間吸引人潮。（圖／記者翁伊森攝）


中埔穀倉農創園區農創園區位於台18線，中埔鄉農會近年積極活化爭取中央補助，讓整體園區成功轉型全齡場域，成為阿里山公路上必遊的人氣景點，過年期間推出「共禾市集」，有10家品牌進駐；有青農翻轉老店，將父親在中埔近30年的益來麵包店結合中埔農特產，新創「弎下相遇」手工餅乾烘焙品牌、母女攜手「雲織者」手飾、編織品牌、地方媽媽的鼓起勇氣踏出舒適圈的手做植物品牌「植圈圈」適逢春節推出應景盆栽一上市就熱賣、中埔外嫁竹山的女兒回嘉創業，帶進南投竹山「元泰竹藝社」竹製文創品推廣讓竹子進入生活的友善環保，阿里山茶青「有嘉木茶研所」從高山茶都時的參展攤位進階到長期進駐市集、推廣阿里山茶。

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）


還有在地「古夜天工坊檜木文創」推廣木質生活、長年在巴西發展，歸國來到穀倉的「龍紋石坊」推廣石藝風格產品、猴厲害的「吉祥雲藝術工作室」是中埔集陶藝、冠軍石雕雙料的大師來推廣生活陶，現場還可以手拉坏體驗、「黃檸檬烘焙坊」吐司麵包專賣有選用中埔水果的鳳梨乳酪吐司、水上「素的手工蛋捲坊」口感扎實，新鮮天然原料製作的蛋捲，全都進駐「共禾市集」共同行銷，走一趟市集文創、美食、體驗兼具。

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）

另有文創、童趣、好玩的元素，規劃與「紙箱王」、「木匠兄妹」二大文創品牌合作，在童趣+可體驗DIY，品嚐冰淇淋、選購萌寵可愛的絨毛玩偶，整個童趣+是適合親子吃玩、體驗的快樂園地，童趣+為園區亮點之一，有全新繽紛的球池、適合學齡前的孩子來這遊玩。

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）


「耕趣堂」是集結食農、文創、活動的多功能教室，在春節首推年味滿滿的DIY體驗，有「趣玩食農」將絲瓜絡變身可愛動物手創品、「趣玩木藝」嘉家木御手、「趣玩布一樣」栗子森林帆布袋等，自1/25至2/2天天都有DIY可以體驗，也可以在粉絲頁預約報名體驗。

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔穀倉農創園區共禾市集集結十大品牌  。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔穀倉農創園區裡面還有童趣館。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔穀倉農創園區共和市集 。（圖／記者翁伊森攝）

關鍵字： 中埔穀倉農創園區

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