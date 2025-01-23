嘉義排隊名店「小花麵包」復活！搬到台南高鐵站附近　一周開3天

▲小花麵包店回來了。（圖／台南陳太太提供）

記者黃士原／台北報導

前年3月結束營業的嘉義人氣麵包店「小花麵包店」回來了，已經在前天（1/21）重新開幕，不過店址則是搬到台南高鐵站附近（歸仁區），當地老客人想買就不用跑嘉義了。

小花麵包店從高雄岡山起家，之後陸續搬到台南、嘉義，一周只營業兩天，美味的麵包吸引許多人排隊購買，不過因為租約到期，前年3月結束營業。570天後，業者去年10月決定東山再起，經過2個月的籌備後，已經在前天（1/21）開幕。

▲小花麵包店每款麵包放在陳列櫃上，就像一件件藝術品讓人欣賞。（圖／台南陳太太提供）

▲經典波多可頌。（圖／台南陳太太提供）

又搬回台南的小花麵包店整體呈現風格，與之前在嘉義的店完全不同，每款麵包放在陳列櫃上，就像一件件藝術品讓人欣賞。購買規則如同以往，每次只開放3組客人進去選購，然後直接跟店員說出想要的麵包，而麵包都有相對應的編號，讓客人方便說想要的商品。

目前小花麵包店營業時間一周三天，周日至周二早上9點開始營業，售完為止。

▲銀座仁志川的定番高級吐司。（圖／銀座仁志川提供）

另外，來自日本的排隊吐司專賣店「銀座仁志川（銀座に志かわ）」正式登台，1號店落腳台北東區商圈，主打明星招牌「定番高級吐司」，使用特製的頂級加拿大小麥粉，透過鹼性離子水的滲透力與萃取力，入口就能感受吐司本身的彈性與滑順，連吐司邊都同樣細緻柔軟。

▲銀座仁志川1月份的「月初旬吐司」─奇異果風味餡。（圖／銀座仁志川提供）

除了招牌商品，台灣1號店每個月也會推出不同口味的「月初旬吐司」，開幕首先登場的「奇異果風味餡」，把奇異果的清新酸味和甜味，搭配細緻回甘的白豆沙，每日限量50個，1月14日前限時販售。