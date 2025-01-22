新竹80年名店「新大同飲食」只營業到1／24　想吃把握最後3天　

▲新竹80年名店「新大同飲食」只營業到1/24。（圖／取自新竹爆料公社）

記者黃士原／台北報導

新竹「新大同餐飲店」在地飄香80年，不過店家去年底已公告，只營業到後天（1月24日），1月25日至27日僅提供年貨取件服務，想回憶老味道的民眾要把握最後3天。

新大同飲食店最初只是個小麵攤，因遷入新店面才取名「新大同」，迄今已傳承到第4代，在地飄香80年，招牌「粉呇」是去筋去膜的後腿瘦肉，與番薯粉漿一起灌進豬腸膜，質地軟Ｑ，而店裡的乾麵與湯麵也各有擁護者。

▲新大同飲食店貼出公告，只營業到1月24日。（圖／取自新竹爆料公社）

不過去年底，新大同飲食店貼出公告，只營業到1月24日，想回憶老味道的民眾要把握最後3天，1月25日至27日僅提供年貨取件服務。

▲爛漫小料理宣布熄燈。（圖／翻攝自爛漫小料理官方IG）

另外，台中人氣深夜食堂「爛漫小料理」，近日在官方IG宣布將於1月26日結束營業，讓許多網友很不捨，但業者也埋下伏筆，表示「這段旅程的結束不是終點，而是新的開始。當浪漫再次被需要時，我們將回到大家身邊，開啟全新的篇章。」

爛漫小料理於2023年開幕，加入日本「旬」的概念，以介於高級割烹與隨性的小料理屋形式，提供獨家私房菜，如正宗日式釜飯、道地下酒菜都是人氣料理。