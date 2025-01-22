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這一鍋新春消費滿額抽8888元抵用金　註冊App會員現領千元禮包

▲這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」新春回饋活動。（圖／這一鍋提供）

▲這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」活動，集滿2筆消費滿額，有機會抽中8888元抵用金。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接新春商機，這一鍋餐飲集團推出多重優惠好禮吸客，2月5日前至旗下5品牌集滿2筆滿額消費，有機會抽中8888元抵用金，而2月14日前下載App並註冊會員，即可免費領取千元大禮包。

這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」新春回饋活動，2月5日前，只要於這一鍋（結帳滿1688元）、燒肉同話（結帳滿1688元）、這一小鍋（結帳滿888元）、叁加叁泡椒酸菜魚（結帳滿688元）及韓啵韓式料理（結帳滿688元）集滿2筆滿額消費，就可參加「開春8888抵用金」抽獎，總共10個名額。

▲這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」新春回饋活動。（圖／這一鍋提供）

▲這一鍋集團跨界與北港朝天宮合作推出限量「開運平安符」。（圖／這一鍋集團提供）

▲這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」新春回饋活動。（圖／這一鍋提供）

▲這一鍋集團推出全新App優惠，2月14日前註冊成會員，即可免費領取「千元大禮包」。（圖／這一鍋集團提供）

新春期間，這一鍋集團跨界與北港朝天宮合作推出限量「開運平安符」，1月27日起至這一鍋旗下品牌消費即能獲得1個，全台限量1萬5000個。此外，這一鍋集團推出全新App優惠，2月14日前註冊成會員，即可免費領取「千元大禮包」，內含來自集團旗下5大品牌的專屬禮遇，還有機會抽中全新iPhone 16。

▲王品4大中餐及韓料品牌初瓦過年送發財金。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「朝粥幫」，以及韓式料理「初瓦」聯手送發財金，1月27日至2月2日到王品瘋美食App，即可領取5品牌各1張、總價值1200元開運金（內有240元開運金共5張），可於活動指定期間，到店消費不論內用或外帶單筆結帳、總額滿1500元，結帳立即折240元，等於現打84折。

▲舞古賀mini鍋物新推「「蛇（舌）來運轉鍋」。（圖／舞古賀提供）

▲舞古賀mini鍋物新推「蛇（舌）來運轉鍋」。（圖／舞古賀提供）

位於台北誠品松菸及高雄漢神巨蛋的舞古賀mini鍋物，則是推出「蛇（舌）來運轉鍋」，以豬舌、牛舌入鍋的諧音來迎接金蛇年，1月27日至2月16日內來店消費蛇來運轉鍋或是滿588元，就能玩幸運輪盤一次，有機會獲得鍋物買一送一、50元折價券等好康。

關鍵字： 美食雲 這一鍋集團 美食優惠

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