六甲落羽松觀光季開跑！火紅美景綻放　背後暖心故事曝

▲台南六甲落羽松觀光季1月18日開幕。（圖／翻攝自Facebook／來自永靖的老園丁 - 魏應充）



生活中心／台北報導

台南六甲落羽松觀光季1月18日開幕，將一路舉辦到2月28日，近期因氣溫變化，火紅美景已盛大綻放，預估將吸引15萬人次前來欣賞。這片落羽松背後的故事也引發網路討論，原來落羽松是頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年前為了幫林鳳營牧場的乳牛降溫而種植，沒想到現在會成為熱門景點。

台南市觀旅局表示，六甲菁埔埤的落羽松鄰近日式木造建築的林鳳營車站，受到幾波冷氣團的影響，六甲落羽松已逐漸轉紅，沿著環埤步道漫步欣賞落羽松森林美景，層層疊疊的豐富色彩及倒映於水面上的倒影，優美畫面彷彿置身仙境。

▲台南六甲落羽松盛大綻放成為知名景點。（圖／台南市政府提供）



臉書粉專「來自永靖的老園丁 - 魏應充」貼出落羽松美景照片，表示：「這片落羽松位於林鳳營牧場周邊，是有故事的。」

貼文指出，由於台灣夏天的氣候對來自溫帶的乳牛來說太熱了，多年前魏應充請團隊研究之後發現，大規模綠化可讓牧場周邊環境溫度下降約攝氏3度，於是請人在牧場周邊種下大量落羽松、果樹和澳洲茶樹。

現在台南六甲的落羽松季每年都吸引許多遊客慕名而來，「董仔當年種下這些落羽松只是為了讓乳牛能有個舒適的環境，沒想到多年後會成為這麼熱門的景點。」

▲▼六甲落羽松是多年前魏應充為了幫林鳳營牧場的乳牛降溫而引進種植。（圖／翻攝自Facebook／來自永靖的老園丁 - 魏應充）



貼文提醒，大家到台南觀賞落羽松美景時，「也別忘了一起感受董仔當初打造幸福牧場的美好初心，跟董仔一起愛地球、惜眾生。」