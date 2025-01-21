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身分證對中2碼「享第2人半價」　南港Buffet開工優惠搶先曝光

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳就搶先推出開工優惠。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳就搶先推出開工優惠。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

農曆春節都還沒開始，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳就搶先推出開工優惠，2月3日至2月28日，只要2人同行的身分證字號一起對中「168」任2碼，即享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用。

敘日全日餐廳於2月3日至2月28日推出開工優惠「新春一路發活動」，只要2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳就搶先推出開工優惠。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲敘日全日餐廳假日加碼醋蔥漬生蠔與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

敘日除了上百道異國美食無限供應外，不分平假日都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣，假日再加碼醋蔥漬生蠔與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。

▲台北遠東Cafe推出全新主題「8強主廚夢幻聯盟」，館內5大餐廳主廚與甜點團隊帶來各自招牌菜。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲台北遠東Cafe推出全新主題「8強主廚夢幻聯盟」，館內5大餐廳主廚與甜點團隊帶來各自招牌菜。（圖／台北遠東香格里拉提供）

另外，台北遠東香格里拉自助餐廳遠東Cafe日前推出全新主題「8強主廚夢幻聯盟」，由瑞士籍行政總主廚葛哈德領軍館內5大餐廳主廚與甜點團隊，將其招牌菜呈現於自助餐檯上，像是上海醉月樓的香芋燒雞、香辣蒜味紅糟魚片、油爆鮮蝦，馬可波羅義大利餐廳的燉豬頰佐香料烤洋芋、香煎鱸魚佐煙花女醬汁。

歡慶新春，還有主廚特製的紅酒牛小排、假日限定的佛跳牆以及炭烤松葉蟹腳，更有冰糖葫蘆和節慶限定的敲鑼迎春賀歲蛋糕。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 Buffet

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