住進宜蘭最療癒日式主題飯店　免費穿浴衣餵水豚、吃下午茶擼貓

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店擁有全台最大的日式主題園區。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭最好玩的親子飯店之一，就是宜蘭綠舞國際觀光飯店了！隨著新年即將到來，與接下來將迎來的情人節，飯店從即日起推出入住優惠，例如選擇三天兩夜住房專案，可以免費享用貓咪咖啡廳下午茶，還能餵食可愛水豚、羊駝，更能換上浴衣或動漫服飾，遊走在日式主題園區裡。

▲▼入住就送館內體驗6選1，包括最新的SASA Play灑畫。

宜蘭綠舞不僅有廣達5.7公頃的日式主題園區，近年也成為能親近各種小動物的療癒場所。為了吸引旅客前往入住，除了上述情人節住房專案外，即日起至2月28日為止，使用旅展住宿券或官網住房預訂2月17日至3月31日入住，就享「春遊好禮雙重送」，包括周一至周四入住贈送日式味噌小火鍋、周五至周日入住則可免費享園內體驗活動6選1，包括SASA Play灑畫、和菓子體驗、忍者之森／妖怪島大富翁等。

▲黑RURU CAFE可以親近笑笑羊。

而園區內的「黑RURU CAFE」萌寵咖啡廳，則從1月25日起至2月2日期間提供「飲春酒、辭舊歲」調酒買一送一；2月14日至16日期間前往用餐，點任一主餐就享100元加購黑皮甜心聖代或BlackPink粉愛泥甜點優惠。

▲礁溪捷絲旅每間客房都有超大浴池。（圖／礁溪捷絲旅提供，下同）

礁溪捷絲旅則從即日起攜手金車礁溪蘭花園附設動植物生態館推出住房專案，四人成行、每人1400元起，就可以免費探索蘭花與雨林奧秘，再入住擁有超大浴池的家庭客房，隔日享早餐吃到飽；官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲金車礁溪蘭花園附設動植物生態館可以了解雨林與蘭花生態。

金車礁溪蘭花園附設動植物生態館以環境教育為核心，透過生動的動植物展演，呈現珍稀蘭花的優雅姿態與雨林生態的奧妙，啟發對自然和諧的深刻理解。此外，孩子們還可親身參與錦鯉餵食活動，透過有趣的互動，認識水域生態的平衡之美，在寓教於樂的體驗中培養對環境的珍愛與關懷。

▲礁溪捷絲旅客房內都有超大溫泉浴池。

礁溪捷絲旅即日起至3月31日為止，攜手館方推出「向土地致敬！花野趣」冬季住房專案，4人同行入住溫泉家庭客房、每人每晚1400元起，並享隔日早餐吃到飽；6歲以下孩童更可免費入住並享早餐，專案同時能免費前往生態館，一探生態魅力。