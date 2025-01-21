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精選釜山3玩法！搭天空膠囊列車看海　夜探甘川文化村、在地酒吧

▲▼釜山特色行程。（圖／Booking.com提供）

▲釜山最代表的「天空膠囊列車」可是必拍打卡點。（圖／Booking.com提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

釜山一直是最受歡迎的韓國旅遊城市，Booking.com就精選「3個釜山特色行程」，包括搭乘可愛的天空膠囊纜車看海，還可以報名「釜山串酒吧」行程，來場溫暖身心的微醺酒吧巡禮，體驗在地生活；一人旅也可以體驗「釜山夜小團拍照之旅」，拍美照還能了解在地特色故事。

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▲▼海雲台藍線公園Blueline Park，釜山海濱列車，釜山天空膠囊列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲膠囊列車顏色都不同。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道。（圖／記者蔡玟君攝）

提到釜山必拍打卡行程，就是搭乘可愛的「天空膠囊纜車」，糖果色的長方形纜車沿著釜山海岸行駛，沿途都能從高空欣賞當地海線風光，還有如青沙埔天空步道、灌籃高手平交道場景、迎月路等景點。

▲▼釜山特色行程。（圖／Booking.com提供）

▲「釜山串酒吧」行程帶你探索在地夜生活。

想要感受在地夜生活，那不妨可以透過Booking.com平台預訂「釜山串酒吧」行程。行程中導遊將帶著旅人們造訪 4 間以上的酒吧，體驗在地夜生活最真實的樣貌，旅人同時也可以結交新朋友，讓旅程中留下美好回憶。

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▲▼釜山特色行程。（圖／Booking.com提供）

▲夜探甘川文化村，還有專人幫你拍美照。

獨旅客想要拍美照也不用擔心，「釜山夜小團拍照之旅」即使一個人也能參加，在導遊的帶領下，於3.5小時行程中於夜晚探索甘川文化村、天馬山展望台、影島青鶴水邊公園等知名夜景景點，還有攝影師幫你拍照。同時也推薦旅人入住「釜山樂天酒店」，每個房間都能俯瞰欣賞城市壯麗的景觀，且館內設有免稅店、百貨公司、電影院，旅人在此可以滿足吃喝玩樂的需求，盡情享受購物的樂趣。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 釜山旅遊 國外特色系列

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