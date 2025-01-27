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過年住房提案！8萬坪宅院走春需預約　日式屋台、神籤占卜迎蛇年

▲The One 南園人文客棧。（圖／The One 南園人文客棧提供）

▲The One 南園是華人世界最美的山中園林，如同一座無牆美術館。（圖／The One 南園人文客棧提供）

記者彭懷玉／台北報導

過年沒安排出國，想就近找個遠離塵囂的飯店渡假，有三家飯店或許會和你的意。位於新竹新埔的南園，即日起至初四每日限量20間住宿，以及60人經典一日遊；北投日勝生加賀屋則準備獨特台日新春文化體驗，免飛日本也能一揭道地習俗。

▲The One 南園人文客棧。（圖／The One 南園人文客棧提供）

▲▼南園每日限量20間廂房及一日遊園，確保旅人都能感受專屬且深度的款待。（圖／The One 南園人文客棧提供）

▲The One 南園人文客棧。（圖／The One 南園人文客棧提供）

The One 南園人文客棧
The One 南園於小年夜到初四（1月27日至2月1日）帶來「南園拾樂」的年節生活提案，逾8萬坪的離塵隱域中，採預約制參觀及住房，過年期間每日限量20間住宿，以及60人經典一日遊，讓旅客感受春意悠然氛圍，包含品嚐芒果咖啡、赤春蘋果酥等，盡情探索大宅院裡的年味派對。 

▲The One 南園人文客棧。（圖／The One 南園人文客棧提供）

▲「喜豐香 1985」以南園古厝窗花為靈感，製作象徵長壽綿延的龜殼造型「赤春蘋果酥」。（圖／The One 南園人文客棧提供）

▲The One 南園人文客棧。（圖／The One 南園人文客棧提供）

▲於咖啡香氣縈繞的空間中，感受歲月更迭間的溫暖與從容。（圖／The One 南園人文客棧提供）

在過年後，依舊有一系列的「南園拾樂」提案，包含更多生活靈感與異數職人的獨特巧思，如充滿台灣地貌風景的地酒之旅，細品山海間餘韻；或是用手思考的生活陶，觸感間感受時間與職人手感的溫暖，疲憊的靈魂在山林和文化的薰陶下，重新注入活力。

▲北投日勝生加賀屋準備獨特台日新春文化體驗。（圖／日勝生加賀屋提供）

▲北投日勝生加賀屋過年嫁衣。（圖／日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋
迎接新年，北投日勝生加賀屋準備獨特台日新春文化體驗。「金蛇賀歲．迎富貴」春節系列活動十分豐富，囊括熱鬧的日式屋台攤位，品嚐得到鯛魚燒「大吟釀白豆沙」、「台灣大甲芋頭」口味，濃厚中式氣息的絹印布春聯、初釜茶道花瓣餅品嚐體驗、開運御神籤占卜、為小孩準備的賀歲福袋，以及開啟強運的賓果遊戲，更邀請專業樂師以中日樂器三味線、笛子、二胡交織演奏，為金蛇年開啟美好序曲。

▲北投日勝生加賀屋準備獨特台日新春文化體驗。（圖／日勝生加賀屋提供）

▲▼北投日勝生加賀屋數寄屋；新春序曲：三味線x笛子x二胡。（圖／日勝生加賀屋提供）

▲北投日勝生加賀屋準備獨特台日新春文化體驗。（圖／日勝生加賀屋提供）

業者指出，由於在日本神話中蛇是財富與重生的象徵，也意味著豐收與吉祥，因此飯店館內布置以日本白蛇龍神信仰中，蛇龍包圍著水滴的意象為發想，以紅白色代表喜氣洋洋，使館內散發出年節的熱鬧迎新氛圍，不用出國，就能享受道地的日本及台灣文化體驗。

▲台北文華東方酒店與百年茶藝品牌「遊山茶訪」攜手推住房專案。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店 
台北文華東方酒店與百年茶藝品牌「遊山茶訪」攜手合作，入住最寬敞舒適的客房或套房，可參加獨家「遊山茶訪」焙茶藝術體驗課程，在專業茶藝師的帶領下，了解焙茶工藝如何增添茶香和茶韻。

▲台北文華東方酒店與百年茶藝品牌「遊山茶訪」攜手推住房專案。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲入住寬敞舒適的客房或套房，可參加獨家「遊山茶訪」焙茶藝術體驗課程。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店與百年茶藝品牌「遊山茶訪」攜手推住房專案。（圖／台北文華東方酒店提供）

「冬季奢享」一泊一食方案10,000元+15.5%起，內含翌日文華Café每日豐盛自助早餐，每房贈送精緻手工巧克力9入裝乙盒，小孩入住可再獲得專屬贈禮，住房數量有限，需視客房供應情況而定，且不可與其他優惠合併使用，務必在三天前訂房，即日起至3月2日開放預訂。

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