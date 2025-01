過年住房提案！8萬坪宅院走春需預約　日式屋台、神籤占卜迎蛇年

▲The One 南園是華人世界最美的山中園林,如同一座無牆美術館。(圖/The One 南園人文客棧提供)

記者彭懷玉/台北報導

過年沒安排出國,想就近找個遠離塵囂的飯店渡假,有三家飯店或許會和你的意。位於新竹新埔的南園,即日起至初四每日限量20間住宿,以及60人經典一日遊;北投日勝生加賀屋則準備獨特台日新春文化體驗,免飛日本也能一揭道地習俗。

▲▼南園每日限量20間廂房及一日遊園,確保旅人都能感受專屬且深度的款待。(圖/The One 南園人文客棧提供)



The One 南園人文客棧

The One 南園於小年夜到初四(1月27日至2月1日)帶來「南園拾樂」的年節生活提案,逾8萬坪的離塵隱域中,採預約制參觀及住房,過年期間每日限量20間住宿,以及60人經典一日遊,讓旅客感受春意悠然氛圍,包含品嚐芒果咖啡、赤春蘋果酥等,盡情探索大宅院裡的年味派對。

▲「喜豐香 1985」以南園古厝窗花為靈感,製作象徵長壽綿延的龜殼造型「赤春蘋果酥」。(圖/The One 南園人文客棧提供)



▲於咖啡香氣縈繞的空間中,感受歲月更迭間的溫暖與從容。(圖/The One 南園人文客棧提供)

在過年後,依舊有一系列的「南園拾樂」提案,包含更多生活靈感與異數職人的獨特巧思,如充滿台灣地貌風景的地酒之旅,細品山海間餘韻;或是用手思考的生活陶,觸感間感受時間與職人手感的溫暖,疲憊的靈魂在山林和文化的薰陶下,重新注入活力。

▲北投日勝生加賀屋過年嫁衣。(圖/日勝生加賀屋提供)

日勝生加賀屋

迎接新年,北投日勝生加賀屋準備獨特台日新春文化體驗。「金蛇賀歲.迎富貴」春節系列活動十分豐富,囊括熱鬧的日式屋台攤位,品嚐得到鯛魚燒「大吟釀白豆沙」、「台灣大甲芋頭」口味,濃厚中式氣息的絹印布春聯、初釜茶道花瓣餅品嚐體驗、開運御神籤占卜、為小孩準備的賀歲福袋,以及開啟強運的賓果遊戲,更邀請專業樂師以中日樂器三味線、笛子、二胡交織演奏,為金蛇年開啟美好序曲。

▲▼北投日勝生加賀屋數寄屋;新春序曲:三味線x笛子x二胡。(圖/日勝生加賀屋提供)

業者指出,由於在日本神話中蛇是財富與重生的象徵,也意味著豐收與吉祥,因此飯店館內布置以日本白蛇龍神信仰中,蛇龍包圍著水滴的意象為發想,以紅白色代表喜氣洋洋,使館內散發出年節的熱鬧迎新氛圍,不用出國,就能享受道地的日本及台灣文化體驗。

▲台北文華東方酒店。(圖/台北文華東方酒店提供)

台北文華東方酒店

台北文華東方酒店與百年茶藝品牌「遊山茶訪」攜手合作,入住最寬敞舒適的客房或套房,可參加獨家「遊山茶訪」焙茶藝術體驗課程,在專業茶藝師的帶領下,了解焙茶工藝如何增添茶香和茶韻。

▲入住寬敞舒適的客房或套房,可參加獨家「遊山茶訪」焙茶藝術體驗課程。(圖/台北文華東方酒店提供)







「冬季奢享」一泊一食方案10,000元+15.5%起,內含翌日文華Café每日豐盛自助早餐,每房贈送精緻手工巧克力9入裝乙盒,小孩入住可再獲得專屬贈禮,住房數量有限,需視客房供應情況而定,且不可與其他優惠合併使用,務必在三天前訂房,即日起至3月2日開放預訂。