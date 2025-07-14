三重60年老店「羅撒蛋糕」7/31結束營業　熄燈前10天9折優惠

▲羅撒蛋糕7月底結束營業 。（圖／記者林緯平攝）

記者黃士原／台北報導

「羅撒蛋糕」是三重地區的60年老字號烘焙店，不過店家近日公告將於7月31日歇業，除了重新店、中正店外，位於統一時代百貨的櫃位也將一同收攤。

三重地區知名老店「羅撒蛋糕」，1964年由李黃綉妍創立，主打使用純正乳脂奶油，堅持不添加色素、香精與人工添加劑，販售各種口味的蛋糕、麵包、西點、月餅、粽類、糖果，除了是當地人訂購喜餅的指定店家外，綠豆凸、蛋黃酥更是每年中秋節熱賣商品。

▲羅撒蛋糕公告內容。（圖／記者林緯平攝）

羅撒蛋糕去年才剛過60歲生日，店家日前卻貼出公告，由於近年來市場成本與競爭的激烈變化，再加上人才流失與接班斷層，經過審慎思考後，決定7月31日結束營業，7月22日至7月31日舉辦全店商品9折感恩回饋活動。除了重新店與中正店外，位於統一時代百貨的櫃位也將一同收攤。

羅撒蛋糕歇業消息傳出，不少老顧客都感到驚訝，有人說「真的很不捨」、「好可惜喔，有種鄰居要搬走的感覺」、「不要走，每年中秋節都期待吃羅撒的綠豆凸」，也有人說「感謝羅撒60年來帶給我們的美味、快樂、以及溫暖的回憶」。

▲甩鍋雞連關2店，全台僅剩1家門市。（圖／甩鍋雞提供）

另外，2023年登台的韓國炒雞品牌「甩鍋雞」目前在台擁有3間門市，不料「台中中友店」、「桃園att店」近日紛紛宣布將於7月20日結束營業，全台僅剩台北西門店。消息一出也引來大批網友不捨留言「怎麼會這樣超級好吃的說」、「太可惜了，很好吃」。

▲甩鍋雞以炒雞做為主打，並採用半自助式吃到飽方式。（圖／甩鍋雞提供）

「甩鍋雞」在韓國分店多達百家，以炒雞做為主打餐點，並採用半自助式吃到飽方式，主菜炒雞採現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可依喜好取用自助吧上的各種配料一起食用；還能加入高湯煮成火鍋，牛肉片、豬肉片可請服務人員協助加點，一樣無限量供應，因為親民價格深受不少人喜歡。