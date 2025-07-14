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台北平價吃到飽「廣香涮涮鍋」歇業　網驚訝：吃了快20年

▲台北平價火鍋吃到飽「廣香」宣布熄燈。（圖／取自廣香日式涮涮鍋臉書）

▲台北平價火鍋吃到飽「廣香」宣布熄燈。（圖／取自廣香日式涮涮鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北市中山區中原街的「廣香日式涮涮鍋」，是許多網友推薦高CP值火鍋吃到飽餐廳，不過業者今日突然公告結束營業，原地址改為魚清小火鍋，讓不少老客人直呼「怎麼會這樣」、「吃了快20年」。

「廣香日式涮涮鍋」位於台北市中山區中原街上，開業已超過20年，從捷運中山國小站1號出口走路5分鐘即可抵達，只要499元就能火鍋吃到飽，有干貝、生魚片、鯊魚煙、天使紅蝦等等超多食材，光是湯底、肉品、海鮮等食材選擇就很多，飲料、哈根達斯冰淇淋也是無限供應，擁有許多忠實客人。

▲自助吧上的前菜、麵食、沾醬料、茶碗蒸都能吃到飽。（圖／DARREN蘋果樹提供）

「廣香日式涮涮鍋」Google評價有1500多則，平均獲得4.3顆星，是網路鄉民推薦的平價火鍋吃到飽餐廳。不過業者今日公告，由於人力不足，結束營業，原地址改為魚清小火鍋，讓許多網友驚訝的說「不會吧」、「吃了快20年」、「天啊！我們全家人的最愛」、「從我看起來比老闆年輕，吃到老闆看起來比我年輕」、「怎麼會這樣」。

▲羅撒蛋糕7月底結束營業 。（圖／記者林緯平攝）

另外，「羅撒蛋糕」是三重地區的60年老字號烘焙店，不過店家近日公告將於7月31日歇業，除了重新店、中正店外，位於統一時代百貨的櫃位也將一同收攤。

三重地區知名老店「羅撒蛋糕」，1964年由李黃綉妍創立，主打使用純正乳脂奶油，堅持不添加色素、香精與人工添加劑，販售各種口味的蛋糕、麵包、西點、月餅、粽類、糖果，除了是當地人訂購喜餅的指定店家外，綠豆凸、蛋黃酥更是每年中秋節熱賣商品。

關鍵字： 火鍋 台北 廣香 熄燈 食記

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