▲GD慶功「小雛菊蛋糕」照片曝光 台灣甜點界香奈兒特製。（圖／取自法朋臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）昨晚除了在「金豬食堂」大啖韓國烤肉外，專屬慶功蛋糕也曝光，由有「台灣甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊特製，上面還有兩朵天王最愛的小雛菊。

GD結束連續3天的台北小巨蛋演唱會，昨晚10點半左右到金豬食堂慶功，他搭乘千萬豪車邁巴赫現身，在千名歌迷呼喊下，緩緩從車內走出，先是比著YA手勢，然後脫帽致意才走進餐廳裡。由於現場圍觀民眾太多，更有警車出動維持秩序，連食堂員工都出動至少6名工作人員在餐廳旁邊引導路人經過，天王超高人氣也讓餐廳再受矚目。

▲GD金豬食堂慶功，現場破千人圍觀等候。（圖／記者吳睿慈攝）

GD除了在金豬食堂裡大啖韓國烤肉外，餐廳還特別幫天王準備慶功蛋糕，由擁有「台灣甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊特製，當季的水蜜桃果漾鮮奶油蛋糕上，還有兩朵天王最愛的小雛菊造型糖霜餅乾，跟演唱會手燈一樣，少一片花瓣設計。

這款「小雛菊蛋糕」是GD慶功專屬，不過法朋表示，雖然許多粉絲詢問，但無法提供同款蛋糕，但店裡有販售水蜜桃果漾鮮奶油蛋糕，是與天王同樣口味的蛋糕。

▲薄荷巧克力乳酪貝果內餡吃得到薄荷巧克力結合乳酪。（圖／記者蕭筠攝）

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