屏東首座會下雪的童話冰宮7/19開放　免費玩冰雕溜滑梯、迷宮

▲屏東夏日狂歡祭今年打造會下雪的童話冰宮城堡。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

盛夏到來，屏東縣政府打造「屏東夏日狂歡祭」，把屏東縣民公園打造成最好玩的超級遊樂園，不僅有首座會下雪的童話冰宮城堡、17米海盜船等刺激遊具，還有由國際藝術家設計的超萌水果動物打造的甜蜜之森，從7月19日至8月31日期間免費開放。

「屏東夏日狂歡祭」自2022年開辦以來，短短三年已成為南台灣暑假最亮眼的品牌活動，深受親子喜愛。今年活動共有5大主題亮點，包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，讓大小朋友都能在陽光下釋放壓力、盡情玩樂。

▲▼民眾可以免費玩冰雕溜滑梯、迷宮。

亮點1：屏東手作會下雪的童話冰宮

此次活動最大亮點，就是打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，靈感取自經典童話《白雪公主》，在佔地300坪的空間中，打造出13米長的冰雕溜滑梯、晶瑩剔透的冰屋與冰雕迷宮等沉浸式場景，只要踏入冰宮，雪花飄落、冰霧繚繞，瞬間就能感受到置身北國的奇幻氛圍。

為維持場內雪景效果，冰宮溫度保持在零度以下，進場體驗時務必攜帶外套、手套、毛帽，才能盡情享受冰雪奇境的樂趣。考量部分民眾未備齊保暖衣物，活動現場也貼心設有保暖衣物租借服務，協助大小朋友溫暖暢玩，不受氣溫限制。另外提醒民眾，本項設施採免費索票入場，每日名額有限，家長務必提前至活動服務台索票，以免向隅。

▲▼也有大型機械遊具進駐。

亮點2：大型機械遊具打造遊樂場

活動園區內設有7組大型機械遊具，包括高達17米的海盜船、瘋狂摩托車與巴黎浪漫鞦韆，每一項都讓人腎上腺素飆升；而氣墊城堡與迷你賽車場則是小朋友最愛，保證讓孩子們玩到不想回家。

▲▼結合屏東水果的大型氣偶。

亮點3：100隻藝術裝置打造「甜蜜の森」

今年夏日狂歡祭加入藝術元素，以「有點甜」為主題，邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入屏東在地水果元素創作，有「香蕉酷COOL」、「蓮霧蹦BUMP」、「檸檬狗GO」、「鳳梨漾YOUNG」及「芒果醬JUMP」，五隻角色彩鮮明充滿童趣。

其中，高達10米的「蓮霧蹦BUMP」及18米寬的「香蕉酷COOL」大型充氣氣偶最吸睛，草地上還有100隻藝術裝置，形成夢幻的「甜蜜の森」，宛如一秒置身於繽紛又療癒的童話場景。

此外，現場也設有特色賣店，可以把5款超萌公仔帶回家，還有「蓮霧蹦BUMP」行動餐車穿梭整個園區，隨時驚喜現身為大家送上美味。

▲豐富的遊具讓大人小孩都可以盡情玩。

亮點4：周末限定遊園派對

周末限定的遊園派對由造型可愛的粉紅巴士領航率領15位超人氣電影及童話故事角色，和現場民眾互動歡樂，彷彿美式大型嘉年華，把夏日狂歡祭的氣氛帶到高潮。