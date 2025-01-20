台北W飯店「客房微整」新亮相！窗邊臥榻賞101、增科技化硬體設備

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。圖為奇幻套房。（圖／台北W飯店提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台北W飯店有全新面貌了！業者今（20日）公布405間客房完成「微整形」作業，相較過去以大膽活潑、飽和度高的色調，翻新後拉低整體彩度，呈現較成熟內斂的質感。此外，每間客房配備的Bose音響新增藍牙功能，另增設Type-C插孔與無線充電盤。而新增窗邊臥榻也是一大亮點，約佔全房間數的一半，可以輕鬆視角眺望台北101或市景。

▲「奇妙客房 Wonderful Room」以夕陽橘和大量木質元素營造溫馨氣氛。



台北W飯店自2011年開業以來，已成為信義區時尚地標之一。在挺過疫情期間的嚴峻考驗，台北W飯店力邀英國設計菁英團隊「GA Design International」再度操刀，費時逾兩年執行全館翻新計劃，強化硬體設備與入住舒適度，維持「自然大放電」的理念設計，滿足旅客更高的需求。

▲「絕佳客房 Fabulous Room」選用市場上罕見的綠色系，搭配深褐色木材飾面。



客房部分，「絕佳客房 Fabulous Room」、「非凡套房 Marvelous Suite」、「奇幻套房 Fantastic Suite」選用市場上罕見的綠色系，搭配深褐色木材飾面，呈現城市綠洲意象；而「奇妙客房 Wonderful Room」、「壯美客房 Spectacular Room」以夕陽橘和大量木質元素，渲染溫暖氛圍。

▲「奇妙客房 Wonderful Room」以夕陽橘和大量木質元素營造溫馨氣氛。



至於館內唯一逾百坪、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」，以及全館僅三間、位於26樓以上採光絕佳的「驚喜套房 Wow Suite」，則揮別過往活潑的高飽和配色，改以大地暖色調為主體，細膩中帶有奢華感。

▲「奇幻套房 Fantastic Suite」選用市場上罕見的綠色系。



硬體方面，台北W飯店每間客房配備的Bose音響新增藍牙功能；55吋智能電視加裝可自由調整角度的壁掛式支架，輕鬆瀏覽系統內建的串流平台、或使用投屏功能觀賞影片。此外，床頭除了既有的USB-A連接埠外，另增設Type-C插孔與無線充電盤；Nespresso 咖啡機則提供多款膠囊選擇。

▲唯一逾百坪、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」。



而館內高識別度的「W Animals」W生肖寵物，也由原先6種款式增至12種，每間房內皆擺放至少一隻擔任迎賓角色，讓旅客入住時如同開箱盲盒。

▲業者指出，約有一半的房間擁有臥榻。



北市信義區是五星飯店一級戰區，未來101正對面將有四季酒店，而台北首家柏悅酒店也在如火如荼建造中，準備爭食旅宿業大餅。趕在其他酒店開幕之前，台北W飯店從2023年起啟動全館翻新計劃，以增強競爭力、穩住寶座。

▲台北福華大飯店位於大安區精華地段。（圖／台北福華大飯店提供）



另外，40年老字號飯店「福華大飯店」攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，原訂2月封館進行整修，不過，據悉裝修計劃會延後，其餘細節尚未出爐。

▲台北福華飯店原訂2月起封館整修，不過據悉目前計畫會延後。（圖／記者彭懷玉攝）