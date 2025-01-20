ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北W飯店「客房微整」新亮相！窗邊臥榻賞101、增科技化硬體設備

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。圖為奇幻套房。（圖／台北W飯店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北W飯店有全新面貌了！業者今（20日）公布405間客房完成「微整形」作業，相較過去以大膽活潑、飽和度高的色調，翻新後拉低整體彩度，呈現較成熟內斂的質感。此外，每間客房配備的Bose音響新增藍牙功能，另增設Type-C插孔與無線充電盤。而新增窗邊臥榻也是一大亮點，約佔全房間數的一半，可以輕鬆視角眺望台北101或市景。

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲「奇妙客房 Wonderful Room」以夕陽橘和大量木質元素營造溫馨氣氛。

台北W飯店自2011年開業以來，已成為信義區時尚地標之一。在挺過疫情期間的嚴峻考驗，台北W飯店力邀英國設計菁英團隊「GA Design International」再度操刀，費時逾兩年執行全館翻新計劃，強化硬體設備與入住舒適度，維持「自然大放電」的理念設計，滿足旅客更高的需求。

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲「絕佳客房 Fabulous Room」選用市場上罕見的綠色系，搭配深褐色木材飾面。

客房部分，「絕佳客房 Fabulous Room」、「非凡套房 Marvelous Suite」、「奇幻套房 Fantastic Suite」選用市場上罕見的綠色系，搭配深褐色木材飾面，呈現城市綠洲意象；而「奇妙客房 Wonderful Room」、「壯美客房 Spectacular Room」以夕陽橘和大量木質元素，渲染溫暖氛圍。

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲「奇妙客房 Wonderful Room」以夕陽橘和大量木質元素營造溫馨氣氛。

至於館內唯一逾百坪、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」，以及全館僅三間、位於26樓以上採光絕佳的「驚喜套房 Wow Suite」，則揮別過往活潑的高飽和配色，改以大地暖色調為主體，細膩中帶有奢華感。

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲「奇幻套房 Fantastic Suite」選用市場上罕見的綠色系。
  
硬體方面，台北W飯店每間客房配備的Bose音響新增藍牙功能；55吋智能電視加裝可自由調整角度的壁掛式支架，輕鬆瀏覽系統內建的串流平台、或使用投屏功能觀賞影片。此外，床頭除了既有的USB-A連接埠外，另增設Type-C插孔與無線充電盤；Nespresso 咖啡機則提供多款膠囊選擇。

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲唯一逾百坪、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」。

而館內高識別度的「W Animals」W生肖寵物，也由原先6種款式增至12種，每間房內皆擺放至少一隻擔任迎賓角色，讓旅客入住時如同開箱盲盒。

▲台北W飯店今（20日）公布405間客房「微整形」新樣貌。（圖／台北W飯店提供）

▲業者指出，約有一半的房間擁有臥榻。

北市信義區是五星飯店一級戰區，未來101正對面將有四季酒店，而台北首家柏悅酒店也在如火如荼建造中，準備爭食旅宿業大餅。趕在其他酒店開幕之前，台北W飯店從2023年起啟動全館翻新計劃，以增強競爭力、穩住寶座。

▲台北福華大飯店位於交通便捷的大安區精華地段,提供高雅舒適的客房。（圖／台北福華大飯店提供）

▲台北福華大飯店位於大安區精華地段。（圖／台北福華大飯店提供）

另外，40年老字號飯店「福華大飯店」攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，原訂2月封館進行整修，不過，據悉裝修計劃會延後，其餘細節尚未出爐。

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」,台北福華飯店高級雙床房,台北福華飯店8樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北福華飯店原訂2月起封館整修，不過據悉目前計畫會延後。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 飯店旅宿 星級飯店 台北W飯店 客房微整型 客房整修

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！

台北W飯店「客房微整型」搶先看

台北W飯店「客房微整型」搶先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

手搖飲10元珍奶限時1天喝

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

2025最新日本入境規定台人享預先通關

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

北車窄巷藏米其林美食！炒飯鑊氣滿分

「茶六」鹿港店1/22試營運

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366