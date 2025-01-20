ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品中餐韓料過年送1200元發財金　玩彈珠台還可抽千元贈菜組

▲王品中餐韓料過年送1200元發財金　玩彈珠台還可抽千元贈菜組。（圖／王品提供）

▲王品4大中餐及韓料品牌初瓦過年送發財金。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

過年新春沾喜氣，王品集團4大中餐及韓料品牌大方贈送發財金，1月27日至2月2日到王品瘋美食App即可領取1200元的開運金。此外，大年初一到元宵節期間，4大中餐全台門店都會放置彈珠台，讓消費客人玩遊戲試手氣，有機會獲得價值超過千元贈菜組。

再過一星期就是春節連假了，王品集團旗下中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「朝粥幫」，以及韓式料理「初瓦」聯手送發財金，1月27日至2月2日到王品瘋美食App，即可領取5品牌各1張、總價值1200元開運金（內有240元開運金共5張），可於活動指定期間，到店消費不論內用或外帶單筆結帳、總額滿1500元，結帳立即折240元，等於現打8折。

▲王品中餐韓料過年送1200元發財金　玩彈珠台還可抽千元贈菜組。（圖／王品提供）

▲大年初一到元宵節，到王品4大中餐用餐，還能玩彈珠台試手氣，有機會抽到現金券或價值逾千元贈菜。（圖／王品提供）

迎新春熱鬧過年，從大年初一（29日）到元宵節（2月12日），到王品4大中餐用餐，消費滿千元還能玩彈珠台試手氣，有機會抽到現金券或是價值超過千元贈菜組，贈菜組集結莆田荔枝肉、享鴨浮雲蝦仁珠貝絲、丰禾芋香粉蒸排骨等功夫菜。

此外，即日起到3月2日，王品瘋美食App加碼紅包大禮，活動期間到王品旗下集團消費單筆滿額千元，即可獲得徽章1枚，蒐集滿5枚徽章，可兌換瘋點數250點，每人每日限累積1枚徽章，最多可累積5枚。

▲另外，瓦城泰統集團集結旗下9大品牌，自1月25日至2月28日推出「2025蛇年心理測驗抽紅包」活動。（圖／瓦城提供）

▲瓦城泰統集團集結旗下9大品牌，自1月25日至2月28日推出「2025蛇年心理測驗抽紅包」活動。（圖／瓦城提供）

另外，瓦城泰統集團集結旗下9大品牌，自1月25日至2月28日推出「2025蛇年心理測驗抽紅包」活動，內用消費不限金額，即可參加心理測驗解鎖專屬風味個性，並隨機抽取美味發財金，最高金額高達1888元。

瓦城、時時香、非常泰及1010湘更聯手舉辦「2025新春美味餐加碼！福袋戳戳樂」抽獎活動，凡至店內點用新春美味餐，即可加碼抽取現金券、wa幣、人氣美味料理等開運好禮，一連祭出多重好康且保證中獎。 

關鍵字： 美食雲 王品 發財金

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

推薦閱讀

「高雄最強景點」變了！　狂吸816萬人朝聖

「高雄最強景點」變了！　狂吸816萬人朝聖

信義區「樂高開運小鎮」3關卡免費玩

信義區「樂高開運小鎮」3關卡免費玩

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

漢堡王薯條回來了！還推國王日優惠

漢堡王薯條回來了！還推國王日優惠

九族文化村八重櫻2／9-22將盛放

九族文化村八重櫻2／9-22將盛放

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

清心福全3款春節限定紙杯新上市

清心福全3款春節限定紙杯新上市

王品中餐韓料過年送1200元發財金

王品中餐韓料過年送1200元發財金

北市「11處梅花景點」位置、數量一覽

北市「11處梅花景點」位置、數量一覽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

全台最大玫瑰花園免費開園

手搖飲10元珍奶限時1天喝

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

北車窄巷藏米其林美食！炒飯鑊氣滿分

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

台中深夜食堂「爛漫小料理」宣布熄燈

日本海線鐵道「最美移動餐廳」開箱

越多瓶越濃郁！社子40年純米酒薑母鴨

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

「高雄最強景點」變了！　狂吸816萬人朝聖

信義區「樂高開運小鎮」3關卡免費玩

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

漢堡王薯條回來了！還推國王日優惠

九族文化村八重櫻2／9-22將盛放

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

清心福全3款春節限定紙杯新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366