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北市「11處梅花景點」位置、數量一次看！「雪白隧道」在這

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲台北市多座公園現在正適合賞梅。左圖為志成公園、右圖拍攝於榮星公園。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

適逢近日幾波低溫，催促著梅花的開展，花朵如落雪般隨風搖曳，尤其在藍天白雲襯托之下更顯迷人。公園處整理出北市11個賞花去處，以及位置、數量、盛開狀況。公園處指出，只要天氣不要震盪太大，花期預計可以撐到過年。

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲士林官邸靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株，目前開6成。
  
以菊展、鬱金香展聞名的士林官邸，每到冬季迎來玫瑰和梅花綻放，靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株，目前開6成；志成公園位於士林中正路，靠中式景觀牆旁白梅約29株，目前開6成，加上中國庭園式隔牆、小巧水池、環牆小曲流造景，特別有意境。

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲花卉試驗中心剛結束茶花展，接著還有櫻花與梅花盛開，園區內外約30株梅花，目前花開約3到8成。
  
花卉試驗中心剛結束茶花展，接著還有櫻花與梅花盛開，園區內外約30株梅花，目前花開約3到8成；另外，同樣在陽明山上的陽明公園內則種滿梅、櫻、桃、李、杜鵑、茶花等各種花卉，還能一睹硫磺氣孔、溫泉等火山地形景觀，公園內約20多株梅花分布於遊客中心廣場及王陽明雕像周圍，目前開花已達7到8成。

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲奇岩4號綠地多達33株白梅原本在休眠狀態，目前陸續綻放中。
  
位於北投的奇岩3號公園中崙仔溝畔橋旁的4棵老梅樹已綻放；奇岩4號綠地多達33株白梅原本在休眠狀態，目前陸續甦醒，在園路形成一條「雪白隧道」，開約7成。民眾搭乘捷運紅線至奇岩站，下車後步行約550公尺即可感受如白雪紛飛的浪漫，還能順路登上集水源頭的丹鳳山，朝聖台灣幸福石。

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北市民生公園民生公園內有白梅約16株。（圖／記者彭懷玉攝）
     
松山區的民生公園內有白梅約16株，目前開8成；中山區榮星花園公園冬日也可賞梅，荷花池前有白梅29株，目前開8成，一排老梅樹接連綻放的梅花，把公園妝點成雪白國度，落英繽紛時宛如夢境。

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲萬華區的青年公園民間劇場前，種植約20株白梅花，目前開5成。（圖／公園處提供，下同）
  
萬華區的青年公園民間劇場前，種植約20株白梅花，目前開5成，園內還有高爾夫球場、游泳池、網球場、撞球室、籃球場、羽球場、棒球場、溜冰場、網球練習牆等，可以盡情運動揮汗。

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲逸仙公園在台北車站附近，園中梅花約20株，目前開約4成。
  
逸仙公園在台北車站附近，又名國父史蹟紀念館，公園以江南庭園造景為概念，種植梅樹、黑松、龍柏、葫蘆竹等長青樹木，並有假山、流水、曲橋、水池、涼亭等，園中梅花有白和粉紅兩色，約20株，目前開約4成。

▲北市公園處整理出台北12座公園賞花景點。（圖／公園處提供）

▲南港公園也有梅花12株，目前開花約2-4成。
  
另外，南港公園內也種植12株梅花，目前開花約2到4成，公園生態豐富，湖泊裡有不少烏龜和魚、湖畔旁有鴨子和鵝，並設有森林步道及環湖步道，豐富遊具的遊戲場讓孩子盡情暢玩。

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