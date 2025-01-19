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春節住台南最好玩親子飯店！免費玩樂園餵水豚　搭竹筏到綠色隧道

▲▼和逸飯店台南西門館。（圖／業者提供）

▲和逸飯店台南西門館內有豐富的親子設施。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

農曆春節即將到來，和逸飯店台南西門館推出結合在地特色的親子住房專案，包含與動物親密接觸的動物園體驗、享受水上遊覽樂趣的綠色隧道遊船，雙人入住每晚4640元起。

▲▼和逸飯店台南西門館。（圖／業者提供）

▲入住指定專案就送頑皮世界門票，可以親手餵水豚。

為迎接寒假，和逸飯店·台南西門館推出兩大親子共遊住房專案，如選擇「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」專案，每晚4640元起還送頑皮世界動物園門票及動物餵食體驗券，近距離與人氣王水豚君和可愛動物們互動。

▲▼和逸飯店台南西門館。（圖／業者提供）

▲和逸飯店台南西門館客房很有童趣。

若想親近大自然，「逸起森呼吸」專案三天兩夜8000元起，預訂就送「台南四草綠色隧道」船票，坐船探索台南獨有的水上生態。此外，飯店為響應環保，入住旅客自行攜帶環保杯即贈迎賓飲料。

此外，春節期間（1月28日至1月31日），飯店應景推出「蛇來蛇去好運到」系列活動，每日財神爺驚喜現身發糖，入住就送象徵「蘋」安喜樂的蘋果糖迎賓禮以及卡通主題燙金紅包袋。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供，下同）

而台南晶英除夕至初三推出「晶蛇迎新春」住房專案，兩人成行每人最低5650元起，透過官網預訂指定房型並輸入指定優惠碼，再享第三人免費入住。另為滿足行程緊湊豐富、或是可以彈性安排入住時間的旅客需求，特別推出晚間8點後入房的連泊方案，每晚9999元起。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲入住新春專案就送獨家贈禮。

台南晶英今年推出的「晶蛇迎新春」專案，每房皆可任選一項獨家贈禮，選項包括孩童最愛的萌趣泰迪熊絨毛玩偶、或是飯店攜手在地知名廣富號帆布行聯名的「永續島嶼提袋」，官網訂房加購高鐵再享車票85折優惠。

此外，凡預訂22坪府城套房或是行政樓層套房以上房型的旅客，加碼選項是飯店傾力打造、甫榮獲2024法國新奢華香氛大賽冠軍的「南島花語」精裝禮盒，依指定房型附贈藤竹擴香瓶或是空間噴霧罐組合。

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