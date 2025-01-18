挽肉と米2號店1／20開幕　未來規劃開放現場候位

▲挽肉と米2號店1/20開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

前年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，終於要開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場，昨天已開放線上訂位。此外，引進挽肉と米的富錦樹集團創辦人吳羽傑表示，未來將開放現場候位，相關配套措施研究出來後會再公布。

前年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，主打現烤漢堡排套餐，開幕後一直是一位難求，去年11月時，代理商富錦樹集團創辦人吳羽傑宣布2號店進駐台北信義區的A19商場，經過3個月籌備後，即將於1月20日正式開幕，昨天開放線上訂位。

除了原本的線上訂位系統，吳羽傑也提到，部分客人可能半小時就用完餐，直到下一批訂位客人入座前，位子一直會空著，未來將開放現場候位，在外面排隊的人也有機會吃到，相關配套措施研究出來後會再公布。

▲挽肉と米漢堡排肉使用的是「鹿兒島A5和牛」。（圖／記者黃士原攝）

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」將開3號店，暫定4月進駐南港CITYLINK。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的人氣名店「漢堡排嘉」去年5月首度登台，1號店進駐中和環球購物中心，8月在SOGO大巨蛋開出2號店。迎接全新2025年，品牌規劃展店，3號店預計進駐南港CITYLINK購物中心，目前正在人力銀行召募員工，根據業者提供的資訊，暫定4月開幕。

漢堡排嘉提供國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、特選牛舌排、WAGYU和牛漢堡排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

