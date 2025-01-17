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希爾頓「一次性備品」要價599元被砲轟！業者解釋：那是去年價錢

▲新板希爾頓酒店房價要價逾8000元，還特別標註含備品599元。（圖／翻攝自Facebook／一百五 ）

▲新板希爾頓酒店房價要價逾8000元，還特別標註含備品599元。（圖／翻攝自Facebook／一百五

記者彭懷玉／台北報導

飯店配合環境部政策，自元旦起「不提供一次性備品」，若旅客沒帶到備品，要跟業者索取或加價購買，網友直批「根本摧毀國旅」。就有網友透露，去年12月入住新板希爾頓酒店，房價要價逾8000元，還特別標註含備品599元。對此，業者回應，那是去年的價格，今年元旦起已討論更新為380元。

▲新板希爾頓備品太貴惹議。（圖／翻攝自Facebook／Hilton Taipei Sinban - NewTaipei,TW）

▲新板希爾頓備品太貴惹議。（圖／翻攝自Facebook／Hilton Taipei Sinban - NewTaipei,TW）

新板希爾頓酒店表示，該網友於去年11月18日來電預約12月入住，當時有特別詢問備品如何提供，飯店表示房內不提供，但有需要可至櫃台免費領取。之所以會出現在訂單上，剛好是這位客人特別詢問，所以才備註參考，但實際上客人當時入住並無索取備品費用。

▲新板希爾頓呼應2023年新北耶誕城糖果元素，今年於大廳佈置上胡桃鉗士兵、糖梅仙子與冰晶城堡的童話故事。（圖／新板希爾頓提供）

▲新板希爾頓為板橋唯一五星級飯店。（圖／新板希爾頓提供）

至於訂單上清楚標註含備品599元，業者回應，那是去年的價格，今年元旦起已討論更新為380元，內含牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子、浴帽、美妝包、浴鹽等，主要是販售飯店設計的備品包。環境部新制上路後，業者表示，現在備品不免費提供，需要的話可購買設計包，備品無法單一拆售。

針對「不提供一次性備品」政策，小鹿文娛集團表示，外國旅客對於不提供一次性備品接受度高，有蠻多國家這一項政策行之有年，尤其是歐美一直在推廣永續及綠能。國人較無法適應飯店未提供備品一事，但櫃台人員跟客人解釋過後都能接受，尚未收到抱怨聲浪。小鹿文娛認為，政策剛開始推動是陣痛期，再過一段時間旅客也就習慣了。

▲小鹿文娛自7月1日起不主動提供一次性備品，並推出全新商品「彩虹盥洗組」。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛自去年7月1日起不主動提供一次性備品。（圖／業者提供）

記者實際詢問W hotel和台北萬豪酒店關於加購備品費用。W hotel說明，備品是分品項獨立販售，每樣單價落在50-150元不等。而台北萬豪酒店則指出，配合政府環保政策，飯店不提供一次性備品，若入住旅客未攜帶個人用品（如牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽、梳子，簡稱六小品），可於飯店依各品項需求購買，價格自50元起跳。

關鍵字： 新北市旅遊 飯店旅宿 星級飯店 新板希爾頓 一次性備品

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