花蓮太平洋燈會登場！日出大道看1500顆燈籠、百花齊放燈光秀

▲花蓮太平洋燈會即日起登場，最大亮點是1500顆由在地國小學童繪製的燈籠牆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025花蓮太平洋燈會」從即日起至2月16日在花蓮市日出大道舉行，今年燈會亮點包括1500顆在地國小學童彩繪的燈籠，還有「花好月圓」科技主燈秀、「百花齊放」的夢幻燈光秀，邀請民眾到花蓮過年走春、賞燈。

今年花蓮太平洋燈會以「百花齊放」為主題，象徵著花蓮在經歷過0403地震洗禮後，重生並綻放出無限的生命力，為2025「繁花盛開」計畫揭開序幕。

▲花蓮太平洋燈會在日出大道登場。（圖／取自花蓮縣政府臉書專頁）

▲以1500顆手繪燈籠妝點的燈籠牆，是此次花蓮太平洋燈會亮點之一。

此次燈會亮點包括在會場中央展出來自花蓮縣內24所國小學童所繪製的1500顆燈籠，打造成童心與創意的「希望之牆」，在入夜點燈後，以燈光投射出不同色彩，展現出生命力。

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而科技主燈秀「花好月圓」以現代科技與藝術結合為特色，打造出一場震撼心靈的視覺盛宴；「百花齊放」燈光秀則以100朵巨型花朵為亮點，每一朵花朵都由精心設計的燈光和色彩組合構成，展現別樣浪漫燈海。