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日出茶太超人氣「芋見泥系列」回歸！加碼撒飲料免費喝、買1送1券

▲▼日出茶太「芋見泥」系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲日出茶太人氣「芋見泥」系列重磅回歸。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「日出茶太」冬季限定超人氣「芋見泥」系列宣布重磅回歸，嚴選上等大甲芋頭製成綿密芋泥，搭配厚奶、珍珠等打造3款芋頭飲品，1月20日起正式上市；且為歡慶新年到，同步推出限量提袋、蛇年撲克牌只送不賣外，LINE會員還可參加刮刮卡活動，有機會刮中太極111免費喝、芋見泥系列買1送1等優惠券。

▲▼日出茶太「芋見泥」系列回歸。（圖／日出茶太提供）

▲「太極芋見泥」加了黑白雙色珍珠。

▲▼日出茶太「芋見泥」系列回歸。（圖／日出茶太提供）

▲「手作芋泥奶茶」是奶茶和芋泥的組合。

日出茶太「芋見泥」系列回來了，首推「太極芋見泥」，使用熱銷No.1太極厚茶拿鐵結合大甲芋頭，再放進黑白雙色珍珠增添咀嚼口感；「芋泥珍珠拿鐵」選用綿密芋泥搭配鮮奶作為基底，再加入珍珠；「手作芋泥奶茶」則是芋泥與奶茶的組合，每一杯都能喝到芋頭、奶香，1月20日起於全門市上市。

▲▼日出茶太「芋見泥」系列回歸。（圖／日出茶太提供）

▲提袋、撲克牌只送不賣。

為歡慶新年到，日出茶太也同步推出限定好禮活動，1月20日起凡於全台門市購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」或「奶．特調」系列飲品任2杯，即可獲得限量「富貴袋」；滿3杯再加送「品牌蛇年撲克牌」1副，各門市數量有限、送完為止。

至2月9日前LINE會員還能參加「蛇麼都有，刮開即中獎」刮刮卡活動，有機會刮中「招牌太極111免費喝」、「芋見泥系列買1送1」、「免費加料券」等超值好禮，只要花點數6點即可刮1次。

▲▼康青龍推出冬季限定飲品「蜜柚吉嶺」、「蜜柚金萱」，加碼聯名電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》。（圖／康青龍提供）

▲康青龍推出2款冬季限定飲品。（圖／康青龍提供）

康青龍近日也推出2款冬季限定飲品，「蜜柚金萱」是選用招牌金萱茶搭配蜜柚醬，口感清新回甘；「蜜柚吉嶺」則以含有果香的大吉嶺紅茶作為茶底，結合酸甜蜜柚，2款新品除不額外加糖外，更特意加入Q彈雙色珍珠，咀嚼口感滿分，售價皆為60元，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 康青龍

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