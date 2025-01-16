2大手搖飲「冬季新品買1送1」限時開跑！還推柏靈頓熊聯名紙杯

▲康青龍推出2款冬季限定飲品，還找來電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》聯名。（圖／康青龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻低溫商機，手搖飲品牌「康青龍」推出2款冬季限定飲品，嚴選韓國全羅南道優質柚子搭配純茶，再加入Q彈雙色珍珠增添口感，並祭出限時8天買1送1優惠；Mr.Wish也有2款開運新品，同樣可享買1送1。

康青龍推出2款冬季限定飲品，「蜜柚金萱」是選用招牌金萱茶搭配蜜柚醬，口感清新回甘；「蜜柚吉嶺」則以含有果香的大吉嶺紅茶作為茶底，結合酸甜蜜柚，2款新品除不額外加糖外，更特意加入Q彈雙色珍珠，咀嚼口感滿分，售價皆為60元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，即日起至1月23日可享「蜜柚吉嶺買1送1」優惠，限於龍來訂線上點餐使用，每人可領2張券，數量有限、領完為止，兌換期限至2月10日止；1月16日起至2月3日凡於龍來訂單筆消費滿199元還能享現折30元優惠。

▲電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》聯名紙杯共有3款。

▲柏靈頓熊行李吊牌只送不賣。

同時找來《柏靈頓熊》系列電影全新續集《柏靈頓：熊熊去秘魯》聯名，一次推出3款限定飲料杯，以柏靈頓熊經典的紅帽子與藍色大衣為靈感，呼應電影中的冒險旅程主題設計，即日起只要於門市購買任一飲品即可獲得。

柏靈頓熊聯名更加碼推出「限量週邊商品」抽獎活動，1月23日起至2月3日只要於康青龍臉書粉專上指定貼文按讚留言，即可獲得抽獎資格，一共抽出8名幸運兒可獲得《柏靈頓：熊熊去秘魯》行李吊牌。

▲Mr.Wish推出開運新品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

迎接農曆新年，Mr.Wish則推出春節限定「大橘大荔」系列，一共有2款飲品選擇，「大橘紅茶」是選用酸甜椪柑結合熟成紅茶，售價60元，「荔枝紅茶」則是以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，售價45元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，至1月28日前「大杯大橘紅茶」、「大杯荔枝紅茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠，每單每品項限購5組；門市則推單筆消費不限金額送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。