真珠微風南山店今開幕　1／23前身分證有「9」送指定菜色

▲真珠台菜餐廳微風南山店今日開幕。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

趕在農曆年前，饗賓集團旗下台菜品牌「真珠」今日正式進駐微風南山，同時祭出開幕優惠，即日起至1月23日，身分證字號有「9」就送指定菜色1道。2月底前，Google評論5星送紫米紅豆湯，消費即送金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券。

真珠是饗賓集團旗下台菜品牌，這次進駐微風南山是全台第9家店，占地61坪，共有102位座席及兩間圓桌大包廂，室內裝潢運用藍、橘大膽撞色，並結合品牌圖騰壁畫與霓虹燈意象，展現新潮復古的氛圍。

▲真珠台菜餐廳「迎春蒜蒸海石斑」。（圖／饗賓提供）

再過幾天就是農曆春節，真珠研發主廚也以「迎春開運」為主題，端出象徵好彩頭的年菜，像是寓意年年有餘的「迎春蒜蒸海石斑」，一般都是以魚露來清蒸石斑，但為了符合台味，特別研製蒜蓉醬，出餐前搭配蔥油，澆淋在極鮮海石斑的表層。

▲真珠台菜餐廳「珍饌花雕醉蝦」。（圖／饗賓提供）

「珍饌花雕醉蝦」將白蝦川燙後再冰鎮，接著用花雕酒浸泡一整天，蝦肉Q彈且吸附淡淡酒香味。而年夜飯必吃的菜餚還有「長年菜」，主廚以雞腿肉，搭配刈菜心、干貝跟新鮮蛤蜊一起燉煮，湯頭鮮甜又回甘。

▲真珠台菜餐廳「甘味刈菜雞湯」。（圖／饗賓提供）

慶祝真珠微風南山店開幕，即日起至1月23日，身分證字號有「9」就送指定菜色1道，1個9送「香辣豆干小魚」、2個9送「花好月圓 脆皮湯圓」、3個9贈「紅燒豆腐煲」。此外，2月底前，Google評論5星再送「紫米紅豆湯」，消費再送「金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券」，數量有限送完為止。

▲阪前鐵板燒「賀正御禮套餐」中的稻燒日本A5黑毛和牛。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下「阪前鐵板燒」迎接新年，1月9日推出全新「賀正御禮和牛套餐」，重頭戲是主餐「稻燒A5黑毛和牛」，以日本四國的傳統名菜「稻草燒鰹魚」為靈感，先將和牛高溫乾煎，接著使用稻草薰香後靜置。品嚐時可搭佐新鮮山葵碎、麥味噌、鹽昆布、日本漬洋蔥及酥炸蒜片，感受不同風味層次。