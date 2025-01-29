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手搖飲春節開運新品一次看！有媽祖加持草莓飲、金箔奶蓋奶茶

▲▼發發The Far Far Farm聯名大甲鎮瀾宮推2款草莓限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲3大手搖飲開運新品一次看。（圖／發發The Far Far Farm提供）

記者蕭筠／台北報導

新年好運來！《ETtoday新聞雲》盤點3家手搖飲今年新推出的「開運飲品」，不僅有放了一整片24K金箔的金箔奶蓋奶茶，還有媽祖加持過的草莓飲品通通一次看。

▲▼「UG樂己」推新品金箔雲頂。（圖／UG樂己提供）

▲UG打造春節限定金箔雲頂。（圖／UG樂己提供）

●UG樂己
UG今年春節打造全新「金箔雲頂」，選用三窨（音同印）十五茉奶茶作為基底茶，每一口都能喝到茉莉花茶香搭配胡桃脆粒，接著擠上滿滿哈密瓜雲頂奶蓋，最後放上一整片24K金箔，金光閃閃的外型有著濃厚過節氛圍，奢華感十足，每杯售價288元，即日起至2月5日正式開賣，每店每日限量5杯。

即日起凡在門市購買1杯金箔雲頂或是消費滿288元以上就送五刮五吉招財組，內含五刮五吉雙杯袋1個及五吉招財卡1張。

▲▼Mr.Wish推出全新開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish推出全新開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

●Mr.Wish
Mr.Wish今年春節推出「大橘大荔」系列，其中，「大橘紅茶」是選用酸甜椪柑結合熟成紅茶，售價60元，「荔枝紅茶」則是以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，售價45元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，凡於全門市單筆消費不限金額就送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。

▲▼發發The Far Far Farm聯名大甲鎮瀾宮推2款草莓限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發今年聯名大甲鎮瀾宮推出2款草莓限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

●發發The Far Far Farm
發發今年找來大甲鎮瀾宮聯名，以「莓好迎新」為主題推出2款草莓飲品，希望藉由媽祖祈福加持，讓新年好運旺旺來。其中，「粉紅莓莓啵啵優格（售價90元）」是選用經典優格結合草莓，「粉紅莓莓啵啵牛奶（售價75元）」則是以乳香世家鮮乳結合草莓，且皆放進酸甜草莓果丁、Q彈寒天啵啵增添咀嚼口感，全門市都能喝到。

▲▼發發The Far Far Farm聯名大甲鎮瀾宮推2款草莓限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲加碼推出6款聯名紙杯。

加碼還有6款聯名紙杯，分別以健康、愛情、財運發發為主題，可以看到發發吉祥物「奇異鳥」咬著紅線、坐在元寶上的模樣，十分可愛，即日起只要在門市購買飲品即可獲得。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 新年 開運 飲品

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