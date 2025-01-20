CP甜蜜出遊　首選歌詩達郵輪莎倫娜號

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

擺脫千篇一律的約會行程，郵輪之旅成為情人攜手出遊首選！歌詩達郵輪莎倫娜號上，處處都有浪漫約會的好地方，CP登船享受海上假期，增進彼此感情，同時創造難忘回憶。

▲Samsara SPA自動發熱馬賽克躺椅讓人全然放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

有試過雙人SPA嗎？歌詩達郵輪莎倫娜號上私密的海上Samsara SPA，傳承古羅馬休閒文化精髓，自動發熱的馬賽克躺椅、精致手法的SPA，讓人徹底放鬆，同時享有無敵海景，一次體驗終身難忘。

▲麗都日光甲板有滑動玻璃穹頂，室內隨時都是好天氣。（圖／歌詩達郵輪）

情侶想要一起游泳，一定要到擁有滑動玻璃穹頂的日光甲板，因為無論海上天氣如何，這裡永遠都是溫暖明媚的地中海氣候，游完泳後在躺椅上曬曬太陽，握著另一半的手，感覺溫暖又甜蜜。

▲情人的約會這次不看電影，改看世界級精彩表演。（圖／歌詩達郵輪）

與情人相約這次不看電影，改看世界級精彩表演！莎倫娜號上的宙斯大劇院，多樣化且高水準的演出，無論是音樂、舞蹈都獲得滿堂喝采，特別是劇院的設計靈感來自於羅馬競技場，整座劇院環形圍繞著主舞台，觀眾可以得到更棒的視覺與聽覺效果。

▲海上跑趴狂歡，增進愛侶彼此間的情感。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上有許多團體遊戲與主題派對，CP別忘了穿著情侶裝一起參與，在活動中鐵定成為最吸睛的一對。除此，透過遊戲增強彼此之間的默契和信任，也能一起擴大交友圈、結識新朋友。

▲郵輪慢跑道可以一邊跑步，一邊欣賞海天一色美景。（圖／歌詩達郵輪）

運動咖情侶也會愛上郵輪，游泳池、滑水道、運動場、慢跑道、健身中心能一一體驗。與另一半慢跑的同時，並肩感受微風吹拂、欣賞遼闊海洋，金色陽光灑下，更添浪漫氣息。

推薦航次

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025春夏航程

【日韓賞櫻 唯二航次】

★三人同行一人免費

3/26佐世保＋濟州6天

3/31福岡＋釜山6天

【春季航次 四月出發】

★三人同行一人免費（即將額滿）

4/8沖繩4天

4/14福岡+釜山6天

★第三.四人4,900元起

4/5.11.19沖繩4天

4/22沖繩5天

【暑假航次 六至八月出發】

★第三.四人 4,900元起

7/7.10.13.20 8/1.4.7沖繩4天

6/28 7/16.23 8/10.19.23.27沖繩5天

7/2福岡+濟州6天

7/27佐世堡+鹿兒島6天

8/14佐世堡+釜山6天

詳見

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

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