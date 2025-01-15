上半年6大海外慶典！北海道索朗祭、秘魯太陽祭　還有印度侯麗節

▲印度三大節慶之一「侯麗節」又稱色彩節、灑紅節，今年於3月14日登場。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

疫後民眾更嚮往深度旅遊，雄獅旅遊盤點今年上半年6大國際慶典，從亞洲橫跨到中南美洲，涵蓋傳統文化、藝術、科技，藉由「達人帶路」或「獨家保留席位」等市場稀缺資源，打造知性的祭典文化之旅，光是6月，就有北海道「索朗祭」、丹麥三日設計節、秘魯太陽祭可朝聖。

3月：印度盛事「侯麗節」

印度三大節慶之一「侯麗節」又稱色彩節、灑紅節，今年於3月14日登場，這一天所有印度人打破階級、拋開種姓制度，人們會互相揮灑繽紛色彩，洋溢歡樂的氛圍。「經典印度繽紛侯麗節8日」入住特色皇宮飯店，每人56,900元起，雄獅將提供旅客傳統印度白衣，無須擔心衣服遭到顏料噴灑，拋開煩惱一起融入當地傳統文化。

▲「2025年日本世界博覽會」串聯周邊特色景點「勝尾寺」。（圖／雄獅旅遊提供）



4月：2025日本世界博覽會

「2025年日本世界博覽會」4月13日正式登場，五年一度的世界級盛會預計將有超過150國、2800萬人次共襄盛舉，雄獅串聯京阪神特色景點或主題樂園，安排「2025年日本世界博覽會」一探未來社會想像，或走訪米其林評鑑星級景點「伊根灣舟屋」、到滿滿達摩不倒翁的「勝尾寺」祈願好運，各式行程供選擇。

▲邀請專家隨團講解「瀨戶內海藝術祭」。（圖／Keizo Kiok提供）



4月-5月：瀨戶內跳島藝術祭

睽違3年，第六屆瀨戶內國際藝術祭「春季展期」將於4月18日至5月25日開跑，由日本頂尖設計師原研哉操刀，以極簡的幾何圖像風格，呈現瀨戶內海變幻莫測的景致，搭配入住直島首間傳統旅館，感受充滿藝術氣息的時光。

雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品旅遊」4月22日首發，由企業VIP團的指定領隊SUSU帶路；5月20日次發團，特邀「日本東京大學建築博士謝宗哲老師」隨團講解，團體報名4人，每人折1,000元；6人報名，每人折2,000元。

▲逾30年歷史的「YOSAKOI索朗祭」是北海道初夏最熱血活動。（圖／YOSAKOIソーラン祭り組織委員会提供）



6月：北海道「索朗祭」行程

逾30年歷史的「YOSAKOI索朗祭」是北海道初夏最熱血活動，今年6月4日至8日登場，以大通公園為中心，與「札幌雪祭」並列札幌盛大祭典，舞者們穿著鮮豔服裝，隨著音樂節奏，踩街熱舞宛如一場大型嘉年華。雄獅推出市場唯一「北海道夏日勁酷索朗祭5日」行程，每人66,900元起。

▲每年舉辦的「丹麥三日設計節」是設計界必追盛事。（圖／The VG House提供）



6月：丹麥三日設計節3daysofdesign

曾獲世界建築之都的丹麥哥本哈根，每年舉辦的「丹麥三日設計節」是設計界必追盛事，設計展示遍布整座城市。而建築空間設計師邱柏文曾在北歐斯德哥爾摩皇家理工學院求學與授課，其作品獲獎無數，像是2023年 iF 設計獎金質獎等，這次他將帶領大家從專業視角探索「丹麥三日設計節」，行程安排探訪世界級設計團隊如 Bjarke Ingels Group 和 Pas Normal Studio 的創作基地，同時，也會走訪邱柏文的獨家推薦建築與空間。

▲秘魯「太陽祭」6月24日登場，是南美洲盛大傳統活動之一。（圖／雄獅旅遊提供）



6月：秘魯太陽祭

秘魯「太陽祭」6月24日登場，印加人選在冬至這天祈求太陽回歸，是南美洲盛大傳統活動之一，實際走訪更深度了解印加古文明。「五星秘魯太陽祭14日」帶旅客飛越地球的另一端，入座最佳視野席，輕鬆參與年度盛事，每人268,900元起。

▲《柏靈頓：熊熊去秘魯》新一集電影中，柏靈頓飛到秘魯尋找失蹤的露西姑姑，不少場景為實地拍攝。（圖／索尼影業提供）



《柏靈頓：熊熊去秘魯》春節上映，在最新一集電影中，柏靈頓飛到秘魯尋找失蹤的露西姑姑，電影畫面中不少場景為實地拍攝，如首都利馬、馬丘比丘、 馬拉斯鹽田等；雄獅預計同步推出「秘魯智利雙奇景15日」行程，跟著英國超萌角色「柏靈頓熊」飛到秘魯踩點電影拍攝場景，一次飽覽世界雙奇觀及多個世界文化遺產。

▲大年初一新春匯演旅客可以沿遊行路線免費觀賞。（圖／香港旅遊發展局提供）



若沒打算飛到太遠，過年期間不妨飛到香港就近參加賀年盛事！「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（1月29日）晚間8點在尖沙咀登場，今年以「如意新春 喜樂連連」為主題，匯聚55個國際表演團體，打造一場融入道地元素的花車巡遊。路線從尖沙咀香港文化中心廣場出發，行經廣東道、海防道、彌敦道，並以香港喜來登酒店為終點，旅客可於沿路免費觀賞，動感十足的遊行令人目不暇給。

▲▼日本平岸天神索蘭祭舞、韓國女團Kep1er都將加入陣容。（圖／香港旅遊發展局提供）



延續新春國際匯演熱潮，今年港旅局與香港許願節聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村，旅客於1月30至2月13日能觀賞到多部花車，更可於初二（1月30日）及初三（1月31日）欣賞多隊參與「新春國際匯演之夜」。此外，部份團隊也會於初二及初三到城中不同熱點表演。

