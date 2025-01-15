免費玩日本！到豪斯登堡看百萬鬱金香　全球首座米飛兔樂園夏季開

▲長崎豪斯登堡在初春時有百萬鬱金香祭。（圖／豪斯登堡提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

宛如一秒來到歐洲的長崎「豪斯登堡」，是九州地區最受歡迎的樂園，從今年起，豪斯登堡將不斷推出新意迎客，包括全新的「米飛兔遊行」、夜晚水舞煙火秀，搭配接力登場的百萬朵鬱金香祭、百萬朵玫瑰祭等，以及預計今年夏天，園內將有全球首座「米飛兔樂園」誕生，讓旅客一去再去。

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▲豪斯登堡夜景被評為是世界第一。

豪斯登堡宛如一座小型歐洲城鎮，歐風建築、城堡、運河，搭配不同花海造景與夜間燈海，使這裡每個角落都超好拍，夜晚燈飾更在2024年獲得「International Illumination Award 2024」世界第一與日本第一的優秀娛樂賞殊榮。

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而在新的一年，園方也準備好一系列新樣貌迎賓。首先是位於園內中心位置的阿姆斯特丹市的花之廣場，將有鬱金香、繡球花等季節性花海接力展出，從2月7日起至4月6日期間，在荷蘭區風車處前方，則會有百萬朵七彩繽紛的鬱金香花海展出，免遠跑荷蘭，直接到日本就拍得到。

▲到初夏時的百萬朵玫瑰花祭，使園區更加羅曼蒂克。

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此外，從4月26日至5月26日期間，則有百萬朵玫瑰花祭在玫瑰花園登場，旅客可以搭船沿著運河一路行駛，看歐風建築被不同顏色的玫瑰花海包圍，呈現另一種浪漫景象。

▲全新米飛兔遊行。

▲全球首座「米飛兔樂園」將於今年夏天開幕。

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為了今年夏天即將開幕的米飛兔樂園預熱，園方的遊行演出推出春季限定的「米飛兔遊行」，全新設計的米飛兔花車，以羅曼蒂克的花朵包圍，從遊樂設施區域一路行駛到阿姆斯特丹市區域，粉絲可千萬別錯過。

▲全新的夜間水舞煙火大秀「Shower of Lights」將登場。

而入夜後，全新的「Shower of Lights」大秀將登場。結合花火、水舞、燈光、音樂演出，在這個春天首次上演，以璀璨華麗的夜晚為旅客的一天劃下句點。

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活動資訊:

●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59

●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。

●活動獎項：(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)

●活動辦法：立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:

步驟1 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕

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步驟3 回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

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