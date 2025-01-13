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2大手搖飲今天上新品！有限量金箔奶蓋奶茶、濃郁黑糖布蕾珍奶

▲▼「UG樂己」推新品金箔雲頂。（圖／UG樂己提供）

▲UG推出限量新品「金箔雲頂」。（圖／UG樂己提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻小龍年商機，手搖飲品牌「UG樂己」打造限量開運新品「金箔雲頂」，把一整片24K金箔放在奶蓋上，搭配人氣飲品三窨十五茉奶茶，視覺味覺一次滿足，各門市每日只賣5杯，即日起開賣。另外，珍煮丹升級版「黑糖布蕾」系列也從今日起上市。

▲▼「UG樂己」推新品金箔雲頂。（圖／UG樂己提供）

▲金箔雲頂是選用三窨十五茉奶茶作為基底茶，搭配哈密瓜奶蓋及整片金箔。

UG推出全新飲品「金箔雲頂」，選用三窨（音同印）十五茉奶茶作為基底茶，每一口都能喝到茉莉花茶香搭配胡桃脆粒，接著擠上滿滿哈密瓜雲頂奶蓋，最後放上一整片24K金箔，金光閃閃的外型有著濃厚過節氛圍，奢華感十足，每杯售價288元，即日起正式開賣，每店每日限量5杯。

歡慶新品上市，即日起凡在門市購買1杯金箔雲頂或是消費滿288元以上就送五刮五吉招財組，內含五刮五吉雙杯袋1個及五吉招財卡1張。

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

珍煮丹經典黑糖即日起也推出濃郁升級版「黑糖布蕾」系列，一共打造4款全新飲品，通通放進整顆黑糖布蕾，有黑糖珍珠鮮奶加黑糖布蕾的「不雷黑糖珍珠鮮奶」、烏龍拿鐵搭配黑糖布蕾的「不雷烏龍拿鐵」、烏瓦紅茶結合黑糖布蕾的「不雷紅茶拿鐵」以及復刻紅茶加黑糖布蕾的「不雷千禧紅茶」，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 珍煮丹

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