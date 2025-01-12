饗饗信義店復業首日人潮爆！下午茶賣9成　晚餐訂位滿到過年

▲「饗饗」微風信義店爆發疑似食品中毒事件，今（12日）核准復業，第一天人潮近全滿。（圖／饗賓集團提供）



記者彭懷玉／台北報導

「INPARADISE饗饗」微風信義店爆發疑似食品中毒事件，導致59人送醫，衛生局勒令餐廳停業，複查後今（12日）核准復業，饗饗便從下午餐期開始營業。業者表示，下午餐約9成滿，晚上訂位全滿，未來將以更高標準面對食安，並感謝各界關心。

饗賓集團禮賓中心協理許瀚云表示，這幾天針對每一筆用餐客人都有電話連繫，並關心身體狀況，客人也都表示理解並給予「會繼續支持、加油」等鼓勵。許瀚云說，目前公司仍在研議補償方案，待確定後會和法務局報告。

許瀚云說，餐廳一共可以接待280席客人，今天下午餐訂位約有200席，再加上陸續有現場客人候位，目前整體用餐人數達9成滿，晚上訂位已全滿。目前除夕至初二都已客滿，初三到初五約8成滿，下午茶時段還有零星座位。

許瀚云透露，事發後200位已預約客人並未取消，僅有少數客人訂位想要取消，對此，會先詢問是否需更換餐期或是擇日用餐，若無法前來，也會提供訂金返還說明及服務。

許瀚云說，每天約接到400通以上訂位電話，詢問何時開始重新營業，「感謝各界關心，未來會對食安更高標準，並要求員工落實。」

▲▼「饗饗」微風信義店今（12日）復業首日，有不少民眾致贈花籃。（圖／饗賓集團提供）



針對爆出中毒問題，許瀚云說，內部檢查是沒問題的，還在等待衛生局釐清，這段時間謝謝大家關注，等待相關調查出爐，絕對會負責，對應的補償措施也會告知消費大眾。

「把原來的做好，並以高標準要求」許瀚云強調，公司也有專業食安部門，未來只會越來越高標，並要求同仁徹底落實，無論是軟硬體各方面，確保食安無任何漏洞。

台北市衛生局今早表示，距離最後一例通報已超過24小時，核准業者自今（12日）9點起可恢復作業。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，饗饗微風店最後供應時段為7日晚餐時段，距今已間隔4日，諾羅病毒一般潛伏期24-48小時，目前通報59名個案攝食時間集中於5日至6日之間未有擴大趨勢。

