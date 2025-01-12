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五月天也救不了花蓮　演唱會周邊住房率僅6成

▲五月天18、19日將到花蓮市、玉里鎮開唱。（圖／翻攝自Facebook／相信音樂國際股份有限公司）

▲五月天18、19日將到花蓮市、玉里鎮開唱。（圖／翻攝自Facebook／相信音樂國際股份有限公司）

記者彭懷玉／台北報導

五月天下周六、日（18、19日）將到花蓮市、玉里鎮開唱，讓許多網友嗨翻，直呼「謝謝五月天關心花蓮」。不過，住房率卻只有5-6成，花蓮縣觀光協會推估，後續有9天春節連假，目前屬於旅遊淡季，加上那兩天碰上大學學測，雙重因素影響住房率。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，五月天年前到花蓮開演唱會，1月18、19日周邊旅宿業住房率約5-6成，他認為，年關將近屬於旅遊淡季，加上後續有9天春節連假，又不巧碰上學測所致。

交通部觀光署日前統計，花蓮春節期間平均住房率掉到兩成，是全台最低，陳義豐說，目前正逐步增加中，期望慢慢恢復往日榮景。

▲兩鐵旅遊列車以「小鎮漫遊」為核心，帶旅客前往花蓮旅遊。（圖／雄獅旅遊、米86攝影師李曉奫提供）

▲兩鐵旅遊列車以「小鎮漫遊」為核心，帶旅客前往花蓮旅遊。（示意圖／雄獅旅遊提供）

五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」原訂11月2、3日在花蓮登場，不料碰到康芮颱風影響延至1月18、19日。15組卡司包含五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、家家、白安、黃霆睿及BOOM！怪物星人，無須門票，採免費自由入場。放出消息後，網友留言「謝謝五月天關心花蓮」、「我房間訂好了，就等五月天」、「可不可以去玉里呢」；但也有人擔心「不會再有地震了吧。」

關鍵字： 花蓮旅遊 五月天演唱會

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