ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

迎接春季最美好的旅遊就是賞櫻！日本和韓國是名列賞櫻的首選，天海旅行社推薦日本北陸、關西與韓國釜山的賞櫻旅程，經典景點搭配季節美景，以及當地好吃、好玩特色，IG打卡最開心的回憶。

▲▼日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照。（圖／業者提供）

▲白川鄉合掌村為世界文化遺產，春季櫻花盛開時美不勝收。（圖／shutterstock）

日本北陸最受歡迎的旅遊景區，春季更是賞櫻勝地。天海推薦「北陸賞櫻趣 溫泉美食5日」，強調新境川堤百十郎櫻、卧龍櫻、合掌村、飛驒高山小京都、金澤兼六園、名古屋榮町散策，經典名勝盡在其中。

▲▼日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照。（圖／業者提供）

▲新境川堤百十郎櫻春季盛開美景深受旅客青睞。（圖／shutterstock）

春季必賞的岐阜縣新境川堤百十郎櫻，名稱的由來是因當地歌舞伎表演家「市川百十郎」捐贈櫻花，以紀念新境川溢洪道竣工。新境川兩岸約有一千株櫻樹連綿，春季櫻花盛開時，來自四面八方的民眾在樹蔭下漫步、賞花，此時造訪能一次感受季節美景與當地人文風情。

▲▼日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照。（圖／業者提供）

▲日本京都清水寺是一生必訪的世界文化遺產。（圖／shutterstock）

喜歡日本關西的旅客，可以選擇「和服體驗京生浪漫5日」，拜訪清水寺、醍醐寺、哲學之道、蹴上斜面櫻花步道、圓山公園、大阪城公園等地。

櫻花期的世界遺產清水寺特別美，行程特別贈送和服體驗，身著和服漫步於清水寺內，一遊清水舞台、三重塔、仁王門等地，拍下美照上傳IG，紀錄難忘的回憶。

▲▼日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照。（圖／業者提供）

▲大阪城周圍的公園種滿了櫻花樹，櫻花盛開時吸引許多賞花人士。（圖／shutterstock）

另一個關西行程為「京生浪漫 關西賞櫻趣5日」，安排走訪清水寺、醍醐寺、哲學之道、平安神宮、大阪城公園，大推餐食：黑毛和牛、螃蟹吃到飽，以及日式相樸火鍋吃到飽，再贈送每人半隻伊勢龍蝦。

▲▼日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照。（圖／業者提供）

▲鎮海余佐川為賞櫻勝地，也是韓劇《羅曼史》取景地。（圖／shutterstocks）

韓國賞櫻推薦「安妞釜山櫻花季五日」，旅程中保證不進人蔘、保肝店，更升等入住五星樂天酒店，安排穿韓服浪漫賞櫻，前往纜車眺望櫻之海，搭乘海岸列車，更有韓式烤肉吃到飽及韓國百選美食。

▲▼日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照。（圖／業者提供）

▲慶和火車站路軌兩旁種滿了櫻花樹，每逢春天變身為夢幻櫻花隧道。（圖／shutterstock）

慶和站是專為遊客保留的車站，路軌兩旁種滿了櫻花樹，每逢春天變身為夢幻的櫻花隧道，吸引無數人來打卡、拍照。除此，行程還安排許多人氣賞櫻勝地，包括：余佐川、安民路櫻花隧道、無去川櫻花路等地，帶旅客欣賞落櫻繽紛美景，粉紅色彩讓心情也幸福起來！

推薦行程 https://reurl.cc/044Kzk
★【北陸賞櫻趣 溫泉美食5日】新境川堤百十郎櫻、卧龍櫻、童話合掌村、飛驒高山小京都、金澤兼六園、名古屋榮町散策

★【和服體驗京生浪漫5日】櫻花季限定世界遺產清水寺、醍醐寺、哲學之道、蹴上斜面櫻花步道、圓山公園、大阪城公園

★【京生浪漫 關西賞櫻趣5日】米其林清水寺、醍醐寺、哲學之道、平安神宮、大阪城公園、黑毛和牛螃蟹吃到飽

★【安妞釜山櫻花季五日 不進人蔘+保肝店】升等入住五星樂天酒店、穿韓服浪漫賞櫻、天空纜車櫻之海、海岸列車、韓式烤肉吃到飽

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
官網：https://reurl.cc/M6MZKn

關鍵字： 日韓 賞櫻 天海旅行社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

北歐夢幻極光！破冰船龍蝦裝體驗

北歐夢幻極光！破冰船龍蝦裝體驗

日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照

日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照

天海旅遊　立山雪牆溫泉美食物語

天海旅遊　立山雪牆溫泉美食物語

2025屏東燈節盛大點燈　四大燈區、「屏小龍」小提燈點亮屏東

2025屏東燈節盛大點燈　四大燈區、「屏小龍」小提燈點亮屏東

饗饗信義店復業首日！訂位近全滿

饗饗信義店復業首日！訂位近全滿

東區爆紅寵物咖啡！狐獴陪吃療癒下午茶

東區爆紅寵物咖啡！狐獴陪吃療癒下午茶

清境農場邀民眾輕鬆賞雪、享用限量優惠價火鍋

清境農場邀民眾輕鬆賞雪、享用限量優惠價火鍋

「北市2花海」正夢幻！美到過年

「北市2花海」正夢幻！美到過年

LONGTAIL新主廚上任推新菜單

LONGTAIL新主廚上任推新菜單

京都不擠人賞櫻景點3選

京都不擠人賞櫻景點3選

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

北市「6處賞梅景點」搭車就到

五月天也救不了花蓮　演唱會周邊住房率僅6成

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

台中「800棵落羽松」全紅！追松要快

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

桃園巨型卡比獸現身？官方：AI做的圖

饗饗信義店復業首日！訂位近全滿

「饗饗微風店」今下午重啟營業！

熱門行程

2025新北市平溪天燈節即將盛大舉行！

2/12(三)十分廣場 金蛇傳愛！光耀新北，邀請大家一起為新的一年祈福！

最新新聞更多

北歐夢幻極光！破冰船龍蝦裝體驗

日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照

天海旅遊　立山雪牆溫泉美食物語

2025屏東燈節盛大點燈　四大燈區、「屏小龍」小提燈點亮屏東

饗饗信義店復業首日！訂位近全滿

東區爆紅寵物咖啡！狐獴陪吃療癒下午茶

清境農場邀民眾輕鬆賞雪、享用限量優惠價火鍋

「北市2花海」正夢幻！美到過年

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366