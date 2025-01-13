日韓賞櫻！落英繽紛享美食拍美照

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

迎接春季最美好的旅遊就是賞櫻！日本和韓國是名列賞櫻的首選，天海旅行社推薦日本北陸、關西與韓國釜山的賞櫻旅程，經典景點搭配季節美景，以及當地好吃、好玩特色，IG打卡最開心的回憶。

▲白川鄉合掌村為世界文化遺產，春季櫻花盛開時美不勝收。（圖／shutterstock）

日本北陸最受歡迎的旅遊景區，春季更是賞櫻勝地。天海推薦「北陸賞櫻趣 溫泉美食5日」，強調新境川堤百十郎櫻、卧龍櫻、合掌村、飛驒高山小京都、金澤兼六園、名古屋榮町散策，經典名勝盡在其中。

▲新境川堤百十郎櫻春季盛開美景深受旅客青睞。（圖／shutterstock）

春季必賞的岐阜縣新境川堤百十郎櫻，名稱的由來是因當地歌舞伎表演家「市川百十郎」捐贈櫻花，以紀念新境川溢洪道竣工。新境川兩岸約有一千株櫻樹連綿，春季櫻花盛開時，來自四面八方的民眾在樹蔭下漫步、賞花，此時造訪能一次感受季節美景與當地人文風情。

▲日本京都清水寺是一生必訪的世界文化遺產。（圖／shutterstock）

喜歡日本關西的旅客，可以選擇「和服體驗京生浪漫5日」，拜訪清水寺、醍醐寺、哲學之道、蹴上斜面櫻花步道、圓山公園、大阪城公園等地。

櫻花期的世界遺產清水寺特別美，行程特別贈送和服體驗，身著和服漫步於清水寺內，一遊清水舞台、三重塔、仁王門等地，拍下美照上傳IG，紀錄難忘的回憶。

▲大阪城周圍的公園種滿了櫻花樹，櫻花盛開時吸引許多賞花人士。（圖／shutterstock）

另一個關西行程為「京生浪漫 關西賞櫻趣5日」，安排走訪清水寺、醍醐寺、哲學之道、平安神宮、大阪城公園，大推餐食：黑毛和牛、螃蟹吃到飽，以及日式相樸火鍋吃到飽，再贈送每人半隻伊勢龍蝦。

▲鎮海余佐川為賞櫻勝地，也是韓劇《羅曼史》取景地。（圖／shutterstocks）

韓國賞櫻推薦「安妞釜山櫻花季五日」，旅程中保證不進人蔘、保肝店，更升等入住五星樂天酒店，安排穿韓服浪漫賞櫻，前往纜車眺望櫻之海，搭乘海岸列車，更有韓式烤肉吃到飽及韓國百選美食。

▲慶和火車站路軌兩旁種滿了櫻花樹，每逢春天變身為夢幻櫻花隧道。（圖／shutterstock）

慶和站是專為遊客保留的車站，路軌兩旁種滿了櫻花樹，每逢春天變身為夢幻的櫻花隧道，吸引無數人來打卡、拍照。除此，行程還安排許多人氣賞櫻勝地，包括：余佐川、安民路櫻花隧道、無去川櫻花路等地，帶旅客欣賞落櫻繽紛美景，粉紅色彩讓心情也幸福起來！

推薦行程 https://reurl.cc/044Kzk

★【北陸賞櫻趣 溫泉美食5日】新境川堤百十郎櫻、卧龍櫻、童話合掌村、飛驒高山小京都、金澤兼六園、名古屋榮町散策

★【和服體驗京生浪漫5日】櫻花季限定世界遺產清水寺、醍醐寺、哲學之道、蹴上斜面櫻花步道、圓山公園、大阪城公園

★【京生浪漫 關西賞櫻趣5日】米其林清水寺、醍醐寺、哲學之道、平安神宮、大阪城公園、黑毛和牛螃蟹吃到飽

★【安妞釜山櫻花季五日 不進人蔘+保肝店】升等入住五星樂天酒店、穿韓服浪漫賞櫻、天空纜車櫻之海、海岸列車、韓式烤肉吃到飽

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