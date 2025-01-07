東京「豐州千客萬來」新玩法！屋型船海上看夕陽與夜景　2月啟航

▲東京豐洲千客萬來將推出最新屋形船搭乘體驗。（圖／万葉倶楽部株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

東京豐洲市場旁於2024年新開的購物、美食、溫泉設施「千客萬來」，從2月起又有新玩法！業者推出全新屋形船體驗，從千客萬來前的碼頭出發，海上看彩虹大橋、台場後再返回，還會免費提供一杯飲品，搭完再去泡湯，光在豐州就可以玩上一整天。

▲東京豐洲市場結合購物、美食與泡湯體驗的設施「千客萬來」。（圖／妮可魯的飛行日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲內部以江戶時代街道設計。

豐洲市場旁的「千客萬來」以江戶風格街道打造，結合美食、購物體驗，一旁的溫泉設施「萬葉俱樂部」不但24小時營業，其溫泉更是從箱根湯河原直送，讓旅客從全方位感受日本文化、美食、溫泉魅力。

▲千客萬來屋形船也有夕陽與夜景航次。

在開幕滿一周年之際，千客萬來又推出全新的「屋形船」體驗。2月1日起，每天早上11點至下午2點期間，每小時一個航班，40分鐘的航程從千客萬來前上船，沿途經過知名地標彩虹大橋再到台場，最後返回；業者更推出下午4點出發的夕陽觀景船與傍晚5點30分的夜景觀賞船，讓旅客可以從海上欣賞夕陽或繁華夜景。

▲還可以到一旁的萬葉俱樂部泡湯。

搭乘的旅客可以攜帶從千客萬來購買的商品上船，船上也會免費提供一杯飲品，可選擇軟性飲料或是酒精飲料。每艘航次不需預約，才先到先上船，每艘船最多可搭乘32名乘客。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）