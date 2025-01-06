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新竹喜來登「草莓甜點吃到飽」千元有找　3／16前周末限定

▲新竹喜來登「草莓甜點吃到飽」千元有找。（圖／新竹喜來登提供）

▲新竹喜來登「草莓甜點吃到飽」千元有找。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

冬天是草莓產季，新竹喜來登大飯店1月11日起至3月16日，每周六、日推出「莓好悸動．草莓派對」，提供多款草莓甜點、輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位799元+10%，兒童每位399元+10%。

新竹喜來登表示，今年以「戀愛吧！莓好悸動．草莓派對」為活動主題，推出草莓甜點吃到飽，1月11日起至3月16日，每周六、日下午2點45分至4點30分於大廳咖啡吧限時供應，除了草莓千層派、草莓巴司克、草莓鮮奶油蛋糕、草莓巧克力噴泉等甜點吃到飽，還有鮮蝦沙拉三明治、燻雞肉可頌等鹹食，成人每位799元+10%，兒童每位399元+10%。

▲新竹喜來登「草莓甜點吃到飽」千元有找。（圖／新竹喜來登提供）

▲新竹喜來登1月18日下午2點於大廳咖啡吧將舉辦「莓味手作．草莓甜點教室」。（圖／新竹喜來登提供）

此外，1月18日下午2點於大廳咖啡吧將舉辦「莓味手作．草莓甜點教室」，由新竹喜來登點心房主廚教學製作「法式草莓芭菲」，課程內容分為初階版「小熊造型草莓芭菲」及進階版「法式草莓芭菲」，每位成人1199元，兒童799元。

▲饗麻饗辣草莓季登場，近20款草莓甜點吃到飽。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

另外，在台南、高雄及台中都有分店的火鍋吃到飽「饗麻饗辣」，每季都會推出不同主題，去年12月中旬就登場的「歐莓風」活動，除了蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派等近20款甜點無限供應，還加碼10多款高檔西餐吃到飽。

關鍵字： 美食雲 草莓甜點吃到飽 新竹喜來登

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