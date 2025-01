2025「全球新郵輪」一次看！星辰公主號美呆、迪士尼年底迎2艘

▲MSC地中海榮耀號。(圖/記者彭懷玉攝)



記者彭懷玉/綜合報導

展望2025年台灣郵輪市場,將持續有MSC地中海郵輪榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號、名勝世界壹號進駐基隆港,航季從3月一路延續至11月。若打算到國外搭Fly-Cruise(飛航遊輪),以下整理出最新郵輪資訊,12月可以到新加坡搭迪士尼探險號,或10月到西班牙巴塞隆納,登上公主遊輪旗下最新的星辰公主號。

▲迪士尼探險號。(圖/迪士尼遊輪提供)



據外媒公布的Seatrade訂單,與2024年交付的9艘遠洋新船相比,2025年的運量顯著增加,總投資額為70億美元。2025年,最受矚目的就屬迪士尼遊輪公司,Disney Destiny(迪士尼命運號)11月24日從佛羅里達首航,走巴哈馬和西加勒比海航線;而Disney Adventure(迪士尼探險號)12月15日從新加坡首航,由於是首次來到亞洲,距離台灣也近,一開賣就刷出亮眼成績。

▲公主遊輪「星辰公主號」將於2025年10月首航。(圖/公主遊輪提供)



除了迪士尼遊輪,公主遊輪旗下Star Princess(星辰公主號)預計10月4日從西班牙首航,10天航程途經法國馬賽、義大利羅馬、拿坡里、西西里、西班牙卡塔赫納、直布羅陀,再回到巴塞隆納,業者透露,許多高艙等都已經完售需要排候補。值得注意的是,星辰公主號是嘉年華公司2025年唯一的新船。

▲義大利西西里島陶爾米納 (Taormina) 小鎮。(圖/記者彭懷玉攝)



此外,還有挪威郵輪Norwegian Aqua、大洋洲郵輪Allura、皇家加勒比國際郵輪Star of the Seas、Star of the Seas;地中海郵輪的MSC World America、維京維斯塔號Viking Vesta、麗池卡登Luminara遊艇、Douglas Mawson、NYK郵輪Asuka III、名人郵輪Celebrity Xcel、名人郵輪Mein Schiff Relax、四季遊艇的四季 I、Virgin Voyages的Brilliant Lady和 Star Seeker,一共17艘全新郵輪問世。

▲麗池卡登旗下第三艘遊艇Luminara預計2026年4月首度抵基隆港。(圖/翻攝自業者官網)