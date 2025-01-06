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2025「全球新郵輪」一次看！星辰公主號美呆、迪士尼年底迎2艘

▲MSC地中海郵輪「MSC榮耀號」今（16日）再次停泊基隆港，「MSC榮耀號」船上設施。（圖／記者彭懷玉攝）

▲MSC地中海榮耀號。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

展望2025年台灣郵輪市場，將持續有MSC地中海郵輪榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號、名勝世界壹號進駐基隆港，航季從3月一路延續至11月。若打算到國外搭Fly-Cruise（飛航遊輪），以下整理出最新郵輪資訊，12月可以到新加坡搭迪士尼探險號，或10月到西班牙巴塞隆納，登上公主遊輪旗下最新的星辰公主號。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

據外媒公布的Seatrade訂單，與2024年交付的9艘遠洋新船相比，2025年的運量顯著增加，總投資額為70億美元。2025年，最受矚目的就屬迪士尼遊輪公司，Disney Destiny（迪士尼命運號）11月24日從佛羅里達首航，走巴哈馬和西加勒比海航線；而Disney Adventure（迪士尼探險號）12月15日從新加坡首航，由於是首次來到亞洲，距離台灣也近，一開賣就刷出亮眼成績。

▲公主遊輪「星辰公主號」將於2025年8月完工亮相。（圖／公主遊輪提供）

▲公主遊輪「星辰公主號」將於2025年10月首航。（圖／公主遊輪提供）

除了迪士尼遊輪，公主遊輪旗下Star Princess（星辰公主號）預計10月4日從西班牙首航，10天航程途經法國馬賽、義大利羅馬、拿坡里、西西里、西班牙卡塔赫納、直布羅陀，再回到巴塞隆納，業者透露，許多高艙等都已經完售需要排候補。值得注意的是，星辰公主號是嘉年華公司2025年唯一的新船。

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利西西里島陶爾米納 (Taormina) 小鎮。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，還有挪威郵輪Norwegian Aqua、大洋洲郵輪Allura、皇家加勒比國際郵輪Star of the Seas、Star of the Seas；地中海郵輪的MSC World America、維京維斯塔號Viking Vesta、麗池卡登Luminara遊艇、Douglas Mawson、NYK郵輪Asuka III、名人郵輪Celebrity Xcel、名人郵輪Mein Schiff Relax、四季遊艇的四季 I、Virgin Voyages的Brilliant Lady和 Star Seeker，一共17艘全新郵輪問世。

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自業者官網）

▲麗池卡登旗下第三艘遊艇Luminara預計2026年4月首度抵基隆港。（圖／翻攝自業者官網）

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 Fly-Cruise 飛航遊輪 星辰公主號 迪士尼探險號

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