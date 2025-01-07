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發發聯名大甲鎮瀾宮！「2款草莓飲+6款限定紙杯」一次看

▲▼發發The Far Far Farm聯名大甲鎮瀾宮推2款草莓限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發首度聯名大甲鎮瀾宮。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜迎農曆新年，主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」首度聯名「大甲鎮瀾宮」，除了推出限定紙杯，還打造2款草莓飲品，有草莓優格、草莓牛奶，即日起於全門市上市。

「發發X大甲鎮瀾宮」以「莓好迎新」為主題推出2款聯名草莓飲品，「粉紅莓莓啵啵優格（售價90元）」是選用經典優格結合草莓，「粉紅莓莓啵啵牛奶（售價）75元」則是以乳香世家鮮乳結合草莓，且皆放進酸甜草莓果丁、Q彈寒天啵啵增添咀嚼口感，即日起全門市都能喝到。

▲▼發發The Far Far Farm聯名大甲鎮瀾宮推2款草莓限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲加碼推出6款聯名紙杯。

加碼還有6款聯名紙杯，分別以健康、愛情、財運發發為主題，可以看到發發吉祥物「奇異鳥」咬著紅線、坐在元寶上的模樣，十分可愛，即日起只要在門市購買飲品即可獲得。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

另，迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列，一共有4款飲品選擇，皆是使用2種不同純蜜調製而成，包括香氣、甜味濃厚的「龍眼蜜」及帶有微微果酸的「百花蜜」。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲創意甜點系飲品「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」是使用手作奶油蜜結合焦糖布蕾（右）。

首推創意甜點系「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」，以娜杯紅茶結合綠光鮮奶為基底，再加入門市手作香甜奶油蜜、焦糖布蕾，每一口都能喝到絲滑綿密的口感，中杯售價75元、大杯85元；「祕密的蜜蜜」則精選福岡水之森特級玄米抹茶為基底，結合百花蜜再佐以檸檬，限大杯售價75元。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有蜂蜜紅茶、蜂蜜拿鐵選擇。

還有龍眼蜜搭配娜杯紅茶的「就是蜂蜜 紅茶」，售價60元，以及娜杯紅茶結合綠光鮮奶、龍眼蜜的「就是蜂蜜 拿鐵」，中杯售價70元，大杯80元；更加碼推出新配料「蜂蜜黑糖粉粿」，帶有蜂蜜、黑糖香的粉粿口感Q彈，推薦搭配單茶飲品最適合，以上新品將於1月8日起在全門市開賣。

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關鍵字： 美食情報 發發The Far Far Farm 迷客夏 大甲鎮瀾宮

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