八曜和茶「三重台北橋店」開放外送了！燕香妃荔504升級回歸

▲八曜和茶三重台北橋店開放外送服務。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

日式飲品專賣店「八曜和茶」去年12月首度北上展店，2門市陸續開幕後湧進大批人潮排隊搶喝，人氣爆棚。近日「新北三重台北橋店」宣布將在1月6日正式開放外送服務，消費者再也不用到現場苦等，更把網友狂敲碗的「燕香妃荔504」驚喜升級回歸。

▲八曜燕香妃荔504升級回歸。

八曜和茶三重台北橋店宣布將在1月6日起開放「Uber Eats」服務，消費者可透過外送平台下單飲料，直接幫送上門，以節省現場排隊時間，營業時間為早上10點至晚上10點，但提醒外送服務將依門市現場情況，調整開放狀態。

另外，鐵粉敲碗許久的「八曜燕香妃荔504」也以2.0燕麥奶版升級再回歸，特意加入天然荔枝增添香氣，搭配非基改SoGood澳洲燕麥水解發酵製成的燕麥奶，穀物香氣十足，現於全門市都能喝到。

八曜和茶以無咖啡因穀物茶作為主打，推薦人氣TOP5依序為「柚香覺醒307」，以獨家輕焙烏龍茶王307搭配葡萄柚，口感酸甜又清爽；「308炙燒濃乳」為蕎麥茶結合日式厚奶的組合，打造香醇濃厚滋味；「京彩舞伎奶茶」選用金萱紅茶搭配日式厚奶；「八曜和茶」採用10種膳食纖維穀麥配方調製而成；「舞妓406紅茶」則精選金萱茶葉發酵製成，並以3度糖、35%冰最適合。

▲鶴茶樓「草莓甘露」回歸。（圖／鶴茶樓提供）

文青復古風飲料店鶴茶樓則把冬季限定「草莓甘露」搬出來，使用整整17顆草莓加入招牌鶴頂紅茶、醇香鮮乳打製成清涼冰沙，再放進帶有熟果香的手作鶴頂紅茶凍，每一口都能吃到草莓果丁以及清爽茶凍，咀嚼口感十足，每杯售價95元，全門市限量開賣。