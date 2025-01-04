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挽肉と米2號店插旗台北信義區　5家人氣餐廳1月展新店

▲▼挽肉と米。（圖／記者黃士原攝）

▲挽肉と米2號店將於1月開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接2025年，日本連鎖豬排店「吉豚屋」也展新店，永和頂溪店1月10日開幕。除此之外，1月還有4家人氣餐廳規劃拓點，包括IKIGAI燒肉首度進軍台中、挽肉と米將在信義區開出2號店、無老鍋插旗永康商圈，而首度拿到米其林一星拉麵店「蔦」也將再度登台。

▲吉豚屋永和店1/10開幕。（圖／吉豚屋提供）

吉豚屋

1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店，「快速、美味、平價」是吉豚屋的3項堅持，每家店都有自動炸豬排機，平均炸一塊豬排只要3.5分鐘，5分鐘就可以端出一碗豬排丼。

吉豚屋去年11月傳出插旗新北市永和區消息，店面就在頂溪捷運站2號出口旁，這也是新北市的第2家分店，經過2個月的籌備期，頂溪店將於1月10日正式開幕。

▲挽肉と米2號店插旗台北信義區。（圖／記者黃士原攝）

挽肉と米

去年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，終於要開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場，也是在本月開幕。

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

▲IKIGAI主打高貴卻平價的精緻燒肉。（圖／記者蔡惠如攝）

IKIGAI

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，預計1月中旬進駐台中沃克牛排朝富店舊址。IKIGAI目前在台北及台南有5家店，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找，套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料，售價280元起，而擁有各部位肉品的盛合套餐，售價490元至780元。除了一般座位，餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲「Japanese Soba Noodles蔦」將再度登台。（資料照／記者黃士原攝）

Japanese Soba Noodles蔦

「Japanese Soba Noodles蔦」是東京知名拉麵店，2012年開幕，2016年首度拿到米其林一星，這也是全球第一家摘星的拉麵店。2017年由和億生活集團代理引進，但在2020年歇業，不過日前官方FB公布，台北店將於1月開幕，正式宣告重新登台。

拉麵湯底一向是拉麵的靈魂，「Japanese Soba Noodles蔦」的湯底是分別以全雞、海瓜子及魚介為食材，各以8小時、2-3小時及5小時熬煮出3鍋湯底，之後再依最適合的比例調配出高湯。招牌醬油拉麵以高湯為底，再加上秘製醬油調配出湯底，並且加入松露醬及松露油提味。

▲無老鍋將進駐永康商圈。（圖／無老鍋提供）

無老鍋

疫情期間收掉市民店、新生店的無老鍋，預計今年1月中旬進駐永康商圈。無老鍋用餐方式採單點，每桌低消650元，鍋底費每人159元，可享麵包豆腐與薄片鴨血免費無限續加。招牌麵包豆腐白湯鍋，使用雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥、薑、蒜頭等食材熬製而成，再加入多樣香辛料增添湯頭韻味；無老辣香鍋則先以中藥香辛料熬製後熟成，再與清香高湯相結合。

關鍵字： 美食雲 吉豚屋 IKIGAI Japanese Soba Noodles蔦 無老鍋

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